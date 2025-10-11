Journées des Ateliers d’Artistes d’Occitanie 2025 Odile Boutet Cahors

Journées des Ateliers d’Artistes d’Occitanie 2025 Odile Boutet Cahors samedi 11 octobre 2025.

Journées des Ateliers d’Artistes d’Occitanie 2025 Odile Boutet

137 chemin du maître de musique Cahors Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-11 15:00:00

fin : 2025-10-12 19:00:00

Date(s) :

2025-10-11

Dans le cadre de la Journée des Ateliers d’Artistes d’Occitanie, l’artiste Odile Boutet vous ouvre les portes de son atelier

Dans le cadre de la Journée des Ateliers d’Artistes d’Occitanie, l’artiste Odile Boutet vous ouvre les portes de son atelier.

Arts graphiques, photographie, sculpture, peinture

Après une vingtaine d’années de vie professionnelle dans le milieu culturel durant lesquelles j’ai aussi suivi des cours de modèle vivant, volume, gravure, j’ai repris mes études et obtenu en 2001 une licence d’arts plastiques. J’ai ensuite été intervenante en arts plastiques dans le cadre de différents dispositifs d’insertion en région toulousaine.

Aujourd’hui je me consacre à ma pratique artistique qui s’articule autour de la peinture, du collage, de la photographie et du volume. Ces différentes approches sont complémentaires, se nourrissent, se répondent, invitant aux variations. Les séries s’interrompent et reprennent dans un temps que je qualifierais plutôt de circulaire (non chronologique), alimentées, enrichies, par ce qui traverse ma vie.

L’atelier est comme un laboratoire, le lieu de l’expérimentation, des rencontres improbables, des croisements, des frôlements de matières, de textures, de couleurs, de visions, de pensées.

Lieu à nourrir et qui nourrit, partenaire de travail complice et parfois rebelle…

L’atelier est situé au premier étage d’une maison.

Je présenterai des collages, des peintures, de petits volumes en papier, des travaux en cours, carnets, leporellos…

Si le temps le permet des travaux seront également visibles sur la terrasse et dans le jardin.

J’aurai grand plaisir à échanger autour de mes différentes pratiques.

En dehors de ces rencontres, j’ouvre mon atelier sur rendez-vous, n’hésitez pas à me contacter. .

137 chemin du maître de musique Cahors 46000 Lot Occitanie +33 6 73 67 45 73 od.boutet@gmail.com

English :

As part of the Journée des Ateliers d’Artistes d’Occitanie, artist Odile Boutet opens the doors of her studio to you

German :

Im Rahmen des Tages der Künstlerateliers in Okzitanien öffnet die Künstlerin Odile Boutet die Türen ihres Ateliers

Italiano :

Nell’ambito della Giornata degli studi degli artisti dell’Occitania, l’artista Odile Boutet vi aprirà le porte del suo studio

Espanol :

En el marco del Día de los Estudios de Artistas de Occitanie, la artista Odile Boutet le abrirá las puertas de su estudio

L’événement Journées des Ateliers d’Artistes d’Occitanie 2025 Odile Boutet Cahors a été mis à jour le 2025-08-14 par OT Cahors Vallée du Lot