Journées des Ateliers d’Artistes d’Occitanie 2025 Stefaan Eyckmans Saux Porte-du-Quercy samedi 11 octobre 2025.

Saux 1745 Route des Homs Porte-du-Quercy Lot

Début : 2025-10-11 11:00:00

fin : 2025-10-12 18:00:00

2025-10-11

Dans le cadre de la Journée des Ateliers d’Artistes d’Occitanie, le peintre Stefaan Eyckmans vous ouvre les portes de son atelier.

Stefaan Eyckmans est né à Niel, un village de briqueteries aux portes d’Anvers. Son père artiste et peintre publicitaire Louis Eyckmans, lui ouvrira les portes de son atelier et lui fera partager sa passion. Pendant ses années d’études à Anvers Stefaan est fortement influencé par les Primitifs Flamands, les peintres de natures mortes du 17e siècle et les peintres réalistes d’Anvers.

Après une formation de dessinateur et d’illustrateur, Stefaan va travailler dans la publicité mais la frénésie de cet univers et les délais de travail raccourci le lassent et il finit par choisir définitivement le silence de l’atelier, l’observation patiente et l’arrangement lent des compositions intemporelles.

De ses toiles émane un monde paisible et équilibré qui permet de s’échapper d’un quotidien toujours plus stressant. La technique des coloris des maîtres anciens combinée avec les matériaux, les couleurs et les objets actuels, fait naître un réalisme contemporain qui s’enracine dans une tradition picturale séculaire.

Stefaan vit dans le Quercy Blanc, dans un petit hameau entre les vignobles de Cahors. Là, il tra­vaille soli­taire dans une grange rénovée à L’ Ancien Presbytère de Troniac.

L’atelier est accessible en poussette.

L’atelier est accessible aux personnes à mobilité réduite. .

Saux 1745 Route des Homs Porte-du-Quercy 46800 Lot Occitanie +33 5 65 23 63 59 info@stefaaneyckmans.com

English :

As part of the Journée des Ateliers d’Artistes d’Occitanie, painter Stefaan Eyckmans opens the doors of his studio to you

German :

Im Rahmen des Tages der Künstlerateliers in Okzitanien öffnet Ihnen der Maler Stefaan Eyckmans die Türen seines Ateliers

Italiano :

Nell’ambito della Journée des Ateliers d’Artistes d’Occitanie, il pittore Stefaan Eyckmans vi apre le porte del suo studio

Espanol :

En el marco de la Journée des Ateliers d’Artistes d’Occitanie, el pintor Stefaan Eyckmans le abre las puertas de su taller

