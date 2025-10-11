Journées des Ateliers d’Artistes d’Occitanie 2025 Véronique Grandjacques Aujols

Journées des Ateliers d’Artistes d’Occitanie 2025 Véronique Grandjacques

695 route du Pouget Aujols Lot

Début : 2025-10-11 11:00:00

fin : 2025-10-12 18:00:00

2025-10-11

Dans le cadre de la Journée des Ateliers d’Artistes d’Occitanie, la sculptrice Véronique Grandjacques vous ouvre les portes de son atelier.

« J’ai eu une formation initiale en céramique réalisée à l’école des Beaux-Arts de Rouen (diplômée en 1983) et j’ai eu ainsi le plaisir de découvrir et m’ouvrir à des pratiques artistiques différentes .

Après avoir enseigné de nombreuses années la céramique à l’école des Beaux-Arts de Villejuif et à l’école supérieure des Arts Appliqués Duperré à Paris , j’ai emménagé dans le Lot en 2006 .

A Aujols , dans un petit village près de Cahors , j’ai auto-construit avec mon mari une maison-atelier écologique en bois où je continue depuis , mes recherches , principalement dans le domaine de la céramique et du papier .

Je fais des allers retours entre mon atelier terre et mon atelier papier , me laissant guider par ce que je découvre en travaillant , en jardinant , en marchant . Tout ce qui est végétal m’inspire ». Véronique Granjacques

Je partage l’atelier céramique avec mon mari Michel Cornut , céramiste-sculpteur animalier et j’ai également un espace où je travaille le papier , les végétaux et le carton .

L’atelier est accessible en poussette. .

695 route du Pouget Aujols 46090 Lot Occitanie +33 6 76 94 50 45 veronique.grandjacques@hotmail.fr

English :

As part of the Journée des Ateliers d’Artistes d’Occitanie, sculptor Véronique Grandjacques opens the doors to her studio

German :

Im Rahmen des Tages der Künstlerateliers in Okzitanien öffnet Ihnen die Bildhauerin Véronique Grandjacques die Türen ihres Ateliers

Italiano :

Nell’ambito della Journée des Ateliers d’Artistes d’Occitanie (Giornata degli Atelier degli Artisti Occitani), la scultrice Véronique Grandjacques vi apre le porte del suo studio

Espanol :

En el marco de la Journée des Ateliers d’Artistes d’Occitanie, la escultora Véronique Grandjacques le abre las puertas de su taller

