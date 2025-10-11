Journées des Ateliers d’Artistes d’Occitanie à Frayssinet-le-Gélat Frayssinet-le-Gélat

32 rue des Contous Frayssinet-le-Gélat Lot

Début : 2025-10-11 10:00:00

fin : 2025-10-12 20:00:00

A l’occasion des Journées des Ateliers d’Artistes d’Occitanie, venez découvrir les œuvres de Jean Rougerie dans son atelier situé au coeur du village.

32 rue des Contous Frayssinet-le-Gélat 46250 Lot Occitanie rougerie46@hotmail.fr

English :

On the occasion of the Journées des Ateliers d’Artistes d’Occitanie, come and discover the works of Jean Rougerie in his studio in the heart of the village.

German :

Anlässlich der Tage der Künstlerateliers in Okzitanien können Sie die Werke von Jean Rougerie in seinem Atelier im Herzen des Dorfes besichtigen.

Italiano :

Nell’ambito delle Journées des Ateliers d’Artistes d’Occitanie, venite a scoprire le opere di Jean Rougerie nel suo studio nel cuore del villaggio.

Espanol :

En el marco de las Journées des Ateliers d’Artistes d’Occitanie, venga a descubrir las obras de Jean Rougerie en su taller situado en el corazón del pueblo.

