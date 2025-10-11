Journées des Ateliers d’Artistes d’Occitanie à Frayssinet-le-Gélat Frayssinet-le-Gélat
Journées des Ateliers d’Artistes d’Occitanie à Frayssinet-le-Gélat Frayssinet-le-Gélat samedi 11 octobre 2025.
Journées des Ateliers d’Artistes d’Occitanie à Frayssinet-le-Gélat
32 rue des Contous Frayssinet-le-Gélat Lot
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-11 10:00:00
fin : 2025-10-12 20:00:00
Date(s) :
2025-10-11
A l’occasion des Journées des Ateliers d’Artistes d’Occitanie, venez découvrir les œuvres de Jean Rougerie dans son atelier situé au coeur du village.
A l’occasion des Journées des Ateliers d’Artistes d’Occitanie, venez découvrir les œuvres de Jean Rougerie dans son atelier situé au coeur du village. .
32 rue des Contous Frayssinet-le-Gélat 46250 Lot Occitanie rougerie46@hotmail.fr
English :
On the occasion of the Journées des Ateliers d’Artistes d’Occitanie, come and discover the works of Jean Rougerie in his studio in the heart of the village.
German :
Anlässlich der Tage der Künstlerateliers in Okzitanien können Sie die Werke von Jean Rougerie in seinem Atelier im Herzen des Dorfes besichtigen.
Italiano :
Nell’ambito delle Journées des Ateliers d’Artistes d’Occitanie, venite a scoprire le opere di Jean Rougerie nel suo studio nel cuore del villaggio.
Espanol :
En el marco de las Journées des Ateliers d’Artistes d’Occitanie, venga a descubrir las obras de Jean Rougerie en su taller situado en el corazón del pueblo.
L’événement Journées des Ateliers d’Artistes d’Occitanie à Frayssinet-le-Gélat Frayssinet-le-Gélat a été mis à jour le 2025-08-29 par OT Cazals-Salviac