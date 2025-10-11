Journées des Ateliers d’Artistes d’Occitanie à Gourdon Gourdon
10 rue Betrand de Gourdon Gourdon Lot
Gratuit
Début : 2025-10-11 10:00:00
fin : 2025-10-12 12:00:00
2025-10-11
Dans le cadre des Journées des Ateliers d’Artistes d’Occitanie, Eric Fiant vous ouvre les portes de son atelier pour y découvrir ses oeuvres arts graphiques, photographie, sculpture, peinture…
10 rue Betrand de Gourdon Gourdon 46300 Lot Occitanie +33 6 30 45 70 35 ericfiant@gmail.com
English :
As part of the Journées des Ateliers d’Artistes d’Occitanie (Occitan Artists’ Studio Days), Eric Fiant opens the doors of his studio to let you discover his works: graphic arts, photography, sculpture, painting…
German :
Im Rahmen der Tage der Künstlerateliers in Okzitanien öffnet Eric Fiant die Türen seines Ateliers, um seine Werke zu präsentieren: Grafik, Fotografie, Skulptur, Malerei…
Italiano :
Nell’ambito delle Journées des Ateliers d’Artistes d’Occitanie (Giornate degli atelier degli artisti occitani), Eric Fiant apre le porte del suo studio per farvi scoprire il suo lavoro: arti grafiche, fotografia, scultura, pittura…
Espanol :
En el marco de las Journées des Ateliers d’Artistes d’Occitanie (Jornadas de los Talleres de Artistas de Occitania), Eric Fiant le abre las puertas de su taller para que descubra su obra: artes gráficas, fotografía, escultura, pintura…
