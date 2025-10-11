Journées des Ateliers d’Artistes d’Occitanie à Gourdon Gourdon

Journées des Ateliers d’Artistes d’Occitanie à Gourdon Gourdon samedi 11 octobre 2025.

Journées des Ateliers d’Artistes d’Occitanie à Gourdon

10 rue Betrand de Gourdon Gourdon Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-11 10:00:00

fin : 2025-10-12 12:00:00

Date(s) :

2025-10-11

Dans le cadre des Journées des Ateliers d’Artistes d’Occitanie, Eric Fiant vous ouvre les portes de son atelier pour y découvrir ses oeuvres arts graphiques, photographie, sculpture, peinture…

Dans le cadre des Journées des Ateliers d’Artistes d’Occitanie, Eric Fiant vous ouvre les portes de son atelier pour y découvrir ses oeuvres arts graphiques, photographie, sculpture, peinture… .

10 rue Betrand de Gourdon Gourdon 46300 Lot Occitanie +33 6 30 45 70 35 ericfiant@gmail.com

English :

As part of the Journées des Ateliers d’Artistes d’Occitanie (Occitan Artists’ Studio Days), Eric Fiant opens the doors of his studio to let you discover his works: graphic arts, photography, sculpture, painting…

German :

Im Rahmen der Tage der Künstlerateliers in Okzitanien öffnet Eric Fiant die Türen seines Ateliers, um seine Werke zu präsentieren: Grafik, Fotografie, Skulptur, Malerei…

Italiano :

Nell’ambito delle Journées des Ateliers d’Artistes d’Occitanie (Giornate degli atelier degli artisti occitani), Eric Fiant apre le porte del suo studio per farvi scoprire il suo lavoro: arti grafiche, fotografia, scultura, pittura…

Espanol :

En el marco de las Journées des Ateliers d’Artistes d’Occitanie (Jornadas de los Talleres de Artistas de Occitania), Eric Fiant le abre las puertas de su taller para que descubra su obra: artes gráficas, fotografía, escultura, pintura…

L’événement Journées des Ateliers d’Artistes d’Occitanie à Gourdon Gourdon a été mis à jour le 2025-10-01 par OT Gourdon