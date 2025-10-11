Journées des Ateliers d’Artistes d’Occitanie à Montcléra Le Champ Montcléra
Le Champ 808 route de Cournès Montcléra Lot
Début : 2025-10-11 11:00:00
fin : 2025-10-12 19:00:00
2025-10-11
A l’occasion des Journées des Ateliers d’Artistes d’Occitanie, Anne-Marie Guerchet-Jeannin et Pierre Guerchet-Jeannin ouvrent leur atelier situé au coeur de la forêt Bouriane.
Le Champ 808 route de Cournès Montcléra 46250 Lot Occitanie +33 6 51 31 65 46 guerchet-jeannin@laposte.net
English :
For the Journées des Ateliers d’Artistes d’Occitanie, Anne-Marie Guerchet-Jeannin and Pierre Guerchet-Jeannin open their studio in the heart of the Bouriane forest.
German :
Anlässlich der Tage der Künstlerateliers in Okzitanien öffnen Anne-Marie Guerchet-Jeannin und Pierre Guerchet-Jeannin ihr Atelier, das im Herzen des Bouriane-Waldes liegt.
Italiano :
In occasione delle Journées des Ateliers d’Artistes d’Occitanie, Anne-Marie Guerchet-Jeannin e Pierre Guerchet-Jeannin aprono il loro studio nel cuore della foresta di Bouriane.
Espanol :
Con motivo de las Journées des Ateliers d’Artistes d’Occitanie, Anne-Marie Guerchet-Jeannin y Pierre Guerchet-Jeannin abren su taller en pleno bosque de Bouriane.
