Journées des Ateliers d’Artistes d’Occitanie à Montcléra Le Champ Montcléra samedi 11 octobre 2025.

Le Champ 808 route de Cournès Montcléra Lot

Début : 2025-10-11 11:00:00

fin : 2025-10-12 19:00:00

2025-10-11

A l’occasion des Journées des Ateliers d’Artistes d’Occitanie, Anne-Marie Guerchet-Jeannin et Pierre Guerchet-Jeannin ouvrent leur atelier situé au coeur de la forêt Bouriane.

Le Champ 808 route de Cournès Montcléra 46250 Lot Occitanie +33 6 51 31 65 46 guerchet-jeannin@laposte.net

English :

For the Journées des Ateliers d’Artistes d’Occitanie, Anne-Marie Guerchet-Jeannin and Pierre Guerchet-Jeannin open their studio in the heart of the Bouriane forest.

German :

Anlässlich der Tage der Künstlerateliers in Okzitanien öffnen Anne-Marie Guerchet-Jeannin und Pierre Guerchet-Jeannin ihr Atelier, das im Herzen des Bouriane-Waldes liegt.

Italiano :

In occasione delle Journées des Ateliers d’Artistes d’Occitanie, Anne-Marie Guerchet-Jeannin e Pierre Guerchet-Jeannin aprono il loro studio nel cuore della foresta di Bouriane.

Espanol :

Con motivo de las Journées des Ateliers d’Artistes d’Occitanie, Anne-Marie Guerchet-Jeannin y Pierre Guerchet-Jeannin abren su taller en pleno bosque de Bouriane.

