Journées des Ateliers d’Artistes d’Occitanie au Vigan-en-Quercy Le Vigan

Journées des Ateliers d’Artistes d’Occitanie au Vigan-en-Quercy

238 route de la Laiterie Le Vigan Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-11 10:00:00

fin : 2025-10-12 20:00:00

Date(s) :

2025-10-11 2025-10-12

A l’occasion des Journées des Ateliers d’Artistes d’Occitanie, Shirley Cambonie, avec Arjen van der Straten et Geneviève Maillet, vous ouvrent les portes de leur atelier, espace collectif, à La Laiterie.

238 route de la Laiterie Le Vigan 46300 Lot Occitanie +33 6 04 49 45 69 ydeo@posteo.net

English :

On the occasion of the Journées des Ateliers d’Artistes d’Occitanie, Shirley Cambonie, with Arjen van der Straten and Geneviève Maillet, open the doors of their studio, a collective space, at La Laiterie.

German :

Anlässlich der Tage der Künstlerateliers in Okzitanien öffnen Shirley Cambonie, zusammen mit Arjen van der Straten und Geneviève Maillet, die Türen ihres Ateliers, eines Gemeinschaftsraums, in La Laiterie.

Italiano :

In occasione delle Journées des Ateliers d’Artistes d’Occitanie, Shirley Cambonie, con Arjen van der Straten e Geneviève Maillet, aprono le porte del loro studio, uno spazio collettivo, presso La Laiterie.

Espanol :

Para las Journées des Ateliers d’Artistes d’Occitanie, Shirley Cambonie, con Arjen van der Straten y Geneviève Maillet, abren las puertas de su estudio, un espacio colectivo, en La Laiterie.

