Journées des Ateliers d’Artistes d’Occitanie avec Un Train Peut en Cacher un Autre Cazals samedi 11 octobre 2025.

Le Bourg Cazals Lot

Début : 2025-10-11 10:00:00

fin : 2025-10-12 19:00:00

2025-10-11

A l’occasion des Journées des Ateliers d’Artistes d’Occitanie, déambulez dans les rues de Cazals à la recherche des ateliers et expositions d’artistes ! L’association Un Train Peut en Cacher un Autre présente 8 artistes pour un parcours d’art.

Le Bourg Cazals 46250 Lot Occitanie +33 7 87 38 37 20 lezaeliers@orange.fr

English :

For the Journées des Ateliers d’Artistes d’Occitanie, wander the streets of Cazals in search of artists’ studios and exhibitions! The association Un Train Peut en Cacher un Autre presents 8 artists for an art trail.

German :

Schlendern Sie anlässlich der Tage der Künstlerateliers in Okzitanien durch die Straßen von Cazals auf der Suche nach Ateliers und Ausstellungen von Künstlern! Der Verein Un Train Peut en Cacher un Autre stellt 8 Künstler für einen Kunstparcours vor.

Italiano :

In occasione delle Journées des Ateliers d’Artistes d’Occitanie (Giornate degli atelier d’artisti d’Occitania), passeggiate per le strade di Cazals alla ricerca di atelier e mostre di artisti! L’associazione Un Train Peut en Cacher un Autre presenta 8 artisti per un percorso artistico.

Espanol :

Con motivo de las Journées des Ateliers d’Artistes d’Occitanie (Jornadas de los talleres de artistas de Occitania), pasee por las calles de Cazals en busca de talleres y exposiciones de artistas La asociación Un Train Peut en Cacher un Autre presenta a 8 artistas para un recorrido artístico.

