JOURNÉES DES ATELIERS D’ARTISTES D’OCCITANIE BRUNO AIMETTI Montolieu samedi 11 octobre 2025.
1 rue Saint-André Montolieu Aude
Début : 2025-10-11 14:00:00
fin : 2025-10-11 19:00:00
2025-10-11
Quinze ans plus tard, renouant avec ses origines italiennes,
il quitte la grisaille pour la lumière du sud et se remet à peindre. Il ouvre un atelier à Gordes puis à Carpentras. Le succès est immédiat. Les expositions se suivent Cologne, Paris, Chicago, Colorado Springs, Palm Spring, Bonn, La Haye, Avignon… Ses tableaux depuis sont accrochés aux quatre coins du monde.
Amnesty International a sélectionné pendant 2 années consécutives, 12 de ses œuvres pour l’édition de pochettes de cartes de vœux.
Il participe également activement pendant plusieurs années à la création, la scénographie et l’iconographie de spectacles avec le Théâtre du Balcon, Compagnie Serge Barbuscia en Avignon. Il remporte le prix de l’affiche pour “La conférence des oiseaux”, Festival Off, Avignon 2013.
Il vit et travaille aujourd’hui dans l’Aude, à Montolieu, Village du livre.
1 rue Saint-André Montolieu 11170 Aude Occitanie +33 6 51 37 45 58 bruno@aimetti.com
English :
Fifteen years later, reconnecting with his Italian origins,
he left the greyness for the light of the south and returned to painting. He opened a studio in? Gordes and then in? Carpentras. Success was immediate. Exhibitions followed: Cologne, Paris, Chicago, Colorado Springs, Palm Spring, Bonn, The Hague, Avignon? Since then, his paintings have been hung all over the world.
For 2 consecutive years, Amnesty International has selected 12 of his works for greetings card sleeves.
For several years, he was also actively involved in the creation, scenography and iconography of shows with The?a?tre du Balcon, Compagnie Serge Barbuscia in Avignon. He won the poster award for La confe?rence des oiseaux , Festival Off, Avignon 2013.
He now lives and works in Montolieu, Aude, France Montolieu, Village du livre.
German :
Fünfzehn Jahre später knüpft er an seine italienischen Wurzeln an,
er zog aus dem grauen Alltag in das Licht des Südens und begann wieder zu malen. Er eröffnet ein Atelier in? In Gordes und dann in? Carpentras. Der Erfolg ist sofort da. Es folgten Ausstellungen in Köln, Paris, Chicago, Colorado Springs, Palm Spring, Bonn, Den Haag, Avignon? Seine Bilder hängen seitdem in der ganzen Welt.
Amnesty International wählte 12 seiner Werke für zwei aufeinanderfolgende Jahre aus, um sie als Grußkartenhüllen herauszugeben.
Außerdem war er mehrere Jahre lang aktiv an der Gestaltung, Sezierung und Ikonografie von Aufführungen mit dem The?a?tre du Balcon, Compagnie Serge Barbuscia in Avignon, Frankreich, beteiligt. Er gewann den Plakatpreis für La confe?rence des oiseaux , Festival Off, Avignon 2013.
Heute lebt und arbeitet er im Departement Aude, in Montolieu Montolieu, Village du livre.
Italiano :
Quindici anni più tardi, ricollegandosi alle sue origini italiane,
lascia il grigiore per la luce del sud e torna a dipingere. Apre uno studio a? Gordes e poi a? Carpentras. Il successo è immediato. Seguono mostre: Colonia, Parigi, Chicago, Colorado Springs, Palm Spring, Bonn, L’Aia, Avignone? Da allora i suoi quadri sono stati esposti in tutto il mondo.
Per due anni consecutivi, Amnesty International ha selezionato 12 sue opere da utilizzare per le copertine dei biglietti d’auguri.
Per diversi anni ha partecipato attivamente alla creazione, alla progettazione e all’illustrazione di spettacoli con l’associazione The?a?tre du Balcon, Compagnie Serge Barbuscia di Avignone. Ha vinto il premio per il manifesto de La confe?rence des oiseaux, Festival Off, Avignone 2013.
Attualmente vive e lavora in Aude, a Montolieu, Village du livre Montolieu, Village du livre.
Espanol :
Quince años después, reconectado con sus orígenes italianos,
dejó la grisura por la luz del sur y volvió a pintar. Abrió un estudio en? Gordes y luego en? Carpentras. El éxito fue inmediato. Las exposiciones se suceden: Colonia, París, Chicago, Colorado Springs, Palm Spring, Bonn, La Haya, Aviñón? Desde entonces, sus cuadros se han expuesto en todo el mundo.
Durante 2 años consecutivos, Amnistía Internacional seleccionó 12 de sus obras para utilizarlas en fundas de tarjetas de felicitación.
Durante varios años también participó activamente en la creación, diseño e ilustración de espectáculos con la The?a?tre du Balcon, Compagnie Serge Barbuscia de Aviñón. Ganó el premio del cartel de La confe?rence des oiseaux, Festival Off, Aviñón 2013.
Actualmente vive y trabaja en Aude, en Montolieu, Village du livre Montolieu, Village du livre.
