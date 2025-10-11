JOURNÉES DES ATELIERS D’ARTISTES D’OCCITANIE CATY PECH Cassaignes
Cassaignes Aude
Début : 2025-10-11 10:00:00
fin : 2025-10-11 18:00:00
2025-10-11
L’atelier-Galerie de Caty Pech à Cassaignes participe aux journées des ateliers d’artistes d’Occitanie pour la 8 ème édition.
Cassaignes 11190 Aude Occitanie
English :
Caty Pech’s studio-gallery in Cassaignes is taking part in the 8th edition of the Occitanie Artists’ Studio Days.
German :
Die Atelier-Galerie von Caty Pech in Cassaignes nimmt zum achten Mal an den Tagen der Künstlerateliers in Okzitanien teil.
Italiano :
Lo studio-galleria di Caty Pech a Cassaignes partecipa all’ottava edizione delle Giornate degli studi degli artisti dell’Occitania.
Espanol :
El taller-galería de Caty Pech, en Cassaignes, participa en las 8ª Jornadas de Talleres de Artistas de Occitanie.
