Journées des Ateliers d’Artistes d’Occitanie Haut-Adour En centre-ville et à Asté Bagnères-de-Bigorre
Journées des Ateliers d’Artistes d’Occitanie Haut-Adour En centre-ville et à Asté Bagnères-de-Bigorre samedi 11 octobre 2025.
Journées des Ateliers d’Artistes d’Occitanie Haut-Adour
En centre-ville et à Asté BAGNERES-DE-BIGORRE Bagnères-de-Bigorre Hautes-Pyrénées
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-11
fin : 2025-10-12
Date(s) :
2025-10-11
Programme des animations sur le week-end
Tatiana LEBEDEV
13 rue des Thermes
65200 Bagnères-de-Bigorre
11 octobre 2025
17h_18h Atelier_ exercice de composition abstrait ( les allumettes)
12 octobre
16h_17h Atelier _ Expérience de Composition « Collage abstrait »
Klaire Simonnet
33 avenue du Général Leclerc Tiers Lieu Za Soulé
65200 Bagnères-de-Bigorre
De 8h à 20h.
Visite d’atelier
JARDIN PERCHÉ
Chemin de Nabias
65200 Asté
10 heures 19 heures
visites accompagnées si souhaitées,
explications quant aux techniques utilisées (soudure, plessage, assemblages…)
et au sens des installations.
.
En centre-ville et à Asté BAGNERES-DE-BIGORRE Bagnères-de-Bigorre 65200 Hautes-Pyrénées Occitanie
English :
Weekend entertainment program:
Tatiana LEBEDEV
13 rue des Thermes
65200 Bagnères-de-Bigorre
october 11, 2025
17h_18h Workshop_ abstract composition exercise (matches)
october 12th
16h_17h Workshop _ « Abstract collage » composition experiment
Klaire Simonnet
33 avenue du Général Leclerc Tiers Lieu Za Soulé
65200 Bagnères-de-Bigorre
From 8am to 8pm.
Workshop visit
JARDIN PERCHÉ
Chemin de Nabias
65200 Asté
10 a.m. 7 p.m
guided tours if desired,
explanations of the techniques used (welding, plessage, assembly?)
and the meaning of the installations.
German :
Programm der Animationen am Wochenende
Tatiana LEBEDEV
13 rue des Thermes
65200 Bagnères-de-Bigorre
11. Oktober 2025
17h_18h Atelier_ Abstrakte Kompositionsübung ( les allumettes)
12. Oktober
16h_17h Workshop _ Kompositionsexperiment « Abstrakte Collage »
Klaire Simonnet
33 avenue du Général Leclerc Tiers Lieu Za Soulé
65200 Bagnères-de-Bigorre
Von 8 Uhr bis 20 Uhr.
Atelierbesuch
JARDIN PERCHÉ (TAUBENGARTEN)
Chemin de Nabias (Weg von Nabias)
65200 Asté
10 Uhr bis 19 Uhr
führungen auf Wunsch mit Begleitung,
erklärungen zu den verwendeten Techniken (Schweißen, Rupfen, Zusammenbau?)
und der Sinn der Installationen.
Italiano :
Programma degli eventi del fine settimana:
Tatiana LEBEDEV
13 rue des Thermes
65200 Bagnères-de-Bigorre
11 ottobre 2025
17h_18h Workshop_ esercizio di composizione astratta (incontri)
12 ottobre
16h_17h Workshop _ Esperimento di composizione « Collage astratto
Klaire Simonnet
33 avenue du Général Leclerc Tiers Lieu Za Soulé
65200 Bagnères-de-Bigorre
Dalle 8.00 alle 20.00.
Visita al laboratorio
GIARDINO ARROCCATO
Chemin de Nabias
65200 Asté
dalle 10.00 alle 19.00
visite accompagnate, se lo si desidera,
spiegazioni sulle tecniche utilizzate (saldatura, intonacatura, assemblaggi, ecc.)
e il significato delle installazioni.
Espanol :
Programa de actos del fin de semana:
Tatiana LEBEDEV
13 rue des Thermes
65200 Bagnères-de-Bigorre
11 de octubre de 2025
17h_18h Taller_ ejercicio de composición de resúmenes (partidos)
12 octubre
16h_17h Taller _ « Collage abstracto » experimento de composición
Klaire Simonnet
33 avenue du Général Leclerc Tiers Lieu Za Soulé
65200 Bagnères-de-Bigorre
De 8h a 20h
Visita taller
JARDÍN ENCARAMADO
Camino de Nabias
65200 Asté
de 10h a 19h
visitas acompañadas si se desea,
explicaciones sobre las técnicas utilizadas (soldadura, enlucido, ensamblajes, etc.)
y el significado de las instalaciones.
L’événement Journées des Ateliers d’Artistes d’Occitanie Haut-Adour Bagnères-de-Bigorre a été mis à jour le 2025-09-04 par Pôle du Tourmalet |CDT65