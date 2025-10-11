Journées des Ateliers d’Artistes d’Occitanie Haut-Adour En centre-ville et à Asté Bagnères-de-Bigorre

Journées des Ateliers d’Artistes d’Occitanie Haut-Adour En centre-ville et à Asté Bagnères-de-Bigorre samedi 11 octobre 2025.

Journées des Ateliers d’Artistes d’Occitanie Haut-Adour

En centre-ville et à Asté BAGNERES-DE-BIGORRE Bagnères-de-Bigorre Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-11

fin : 2025-10-12

Date(s) :

2025-10-11

Programme des animations sur le week-end

Tatiana LEBEDEV

13 rue des Thermes

65200 Bagnères-de-Bigorre

11 octobre 2025

17h_18h Atelier_ exercice de composition abstrait ( les allumettes)

12 octobre

16h_17h Atelier _ Expérience de Composition « Collage abstrait »

Klaire Simonnet

33 avenue du Général Leclerc Tiers Lieu Za Soulé

65200 Bagnères-de-Bigorre

De 8h à 20h.

Visite d’atelier

JARDIN PERCHÉ

Chemin de Nabias

65200 Asté

10 heures 19 heures

visites accompagnées si souhaitées,

explications quant aux techniques utilisées (soudure, plessage, assemblages…)

et au sens des installations.

.

En centre-ville et à Asté BAGNERES-DE-BIGORRE Bagnères-de-Bigorre 65200 Hautes-Pyrénées Occitanie

English :

Weekend entertainment program:

Tatiana LEBEDEV

13 rue des Thermes

65200 Bagnères-de-Bigorre

october 11, 2025

17h_18h Workshop_ abstract composition exercise (matches)

october 12th

16h_17h Workshop _ « Abstract collage » composition experiment

Klaire Simonnet

33 avenue du Général Leclerc Tiers Lieu Za Soulé

65200 Bagnères-de-Bigorre

From 8am to 8pm.

Workshop visit

JARDIN PERCHÉ

Chemin de Nabias

65200 Asté

10 a.m. 7 p.m

guided tours if desired,

explanations of the techniques used (welding, plessage, assembly?)

and the meaning of the installations.

German :

Programm der Animationen am Wochenende

Tatiana LEBEDEV

13 rue des Thermes

65200 Bagnères-de-Bigorre

11. Oktober 2025

17h_18h Atelier_ Abstrakte Kompositionsübung ( les allumettes)

12. Oktober

16h_17h Workshop _ Kompositionsexperiment « Abstrakte Collage »

Klaire Simonnet

33 avenue du Général Leclerc Tiers Lieu Za Soulé

65200 Bagnères-de-Bigorre

Von 8 Uhr bis 20 Uhr.

Atelierbesuch

JARDIN PERCHÉ (TAUBENGARTEN)

Chemin de Nabias (Weg von Nabias)

65200 Asté

10 Uhr bis 19 Uhr

führungen auf Wunsch mit Begleitung,

erklärungen zu den verwendeten Techniken (Schweißen, Rupfen, Zusammenbau?)

und der Sinn der Installationen.

Italiano :

Programma degli eventi del fine settimana:

Tatiana LEBEDEV

13 rue des Thermes

65200 Bagnères-de-Bigorre

11 ottobre 2025

17h_18h Workshop_ esercizio di composizione astratta (incontri)

12 ottobre

16h_17h Workshop _ Esperimento di composizione « Collage astratto

Klaire Simonnet

33 avenue du Général Leclerc Tiers Lieu Za Soulé

65200 Bagnères-de-Bigorre

Dalle 8.00 alle 20.00.

Visita al laboratorio

GIARDINO ARROCCATO

Chemin de Nabias

65200 Asté

dalle 10.00 alle 19.00

visite accompagnate, se lo si desidera,

spiegazioni sulle tecniche utilizzate (saldatura, intonacatura, assemblaggi, ecc.)

e il significato delle installazioni.

Espanol :

Programa de actos del fin de semana:

Tatiana LEBEDEV

13 rue des Thermes

65200 Bagnères-de-Bigorre

11 de octubre de 2025

17h_18h Taller_ ejercicio de composición de resúmenes (partidos)

12 octubre

16h_17h Taller _ « Collage abstracto » experimento de composición

Klaire Simonnet

33 avenue du Général Leclerc Tiers Lieu Za Soulé

65200 Bagnères-de-Bigorre

De 8h a 20h

Visita taller

JARDÍN ENCARAMADO

Camino de Nabias

65200 Asté

de 10h a 19h

visitas acompañadas si se desea,

explicaciones sobre las técnicas utilizadas (soldadura, enlucido, ensamblajes, etc.)

y el significado de las instalaciones.

L’événement Journées des Ateliers d’Artistes d’Occitanie Haut-Adour Bagnères-de-Bigorre a été mis à jour le 2025-09-04 par Pôle du Tourmalet |CDT65