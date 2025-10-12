JOURNÉES DES ATELIERS D’ARTISTES D’OCCITANIE LA GALERIE CHOUETTE Caunes-Minervois

JOURNÉES DES ATELIERS D’ARTISTES D’OCCITANIE LA GALERIE CHOUETTE Caunes-Minervois dimanche 12 octobre 2025.

3 BIS rue de la Charité Caunes-Minervois Aude

Début : 2025-10-12 14:00:00

fin : 2025-10-12 18:00:00

2025-10-12

Après avoir accueilli en résidence depuis 2019 plusieurs artistes et exposé les travaux d’une vingtaine d’entre eux, Aurore de Diamant et Jonas Bonus, fondateurs et résidents permanents du lieu y ont installé leurs ateliers de création.

Ils y œuvrent en 2025 sur

Aurore de Diamant la création de peintures, sculptures, assemblages et installations à partir de d’or et du marbre principalement, ainsi que d’autres matières précieuses.

Jonas Bonus la photographie, les arts graphiques et installations à travers son regard singulier, combiné avec les influences de sa culture anglo-saxonne.

ATELIERS La Galerie Chouette est un projet artistique pluriel soutenu par les associations Connexions Culturelles à Caunes-Minervois, Context’Art de Montpellier et l’Envol Artistique de Montolieu village du livre et des arts ; et lieu d’art éphémère membre du Parcours des Arts organisé depuis 2021 dans le village de Caunes-Minervois

Rencontres performances de 14 à 18 heures samedi et dimanche

Venez assister à la création d’une œuvre en direct par les deux artistes fondateurs et résidents permanents du lieu Aurore de Diamant et Jonas Bonus.

Durant les deux journées, rencontre avec les artistes résidents et présentation de leurs œuvres découvrez/redécouvrez leur exposition Acceptés peinture et sculpture photographies et dessins.

3 BIS rue de la Charité Caunes-Minervois 11160 Aude Occitanie +33 6 13 51 66 46 aurore-jonas@outlook.com

English :

After hosting several artists in residence since 2019 and exhibiting the work of some twenty of them, Aurore de Diamant and Jonas Bonus, founders and permanent residents of the site, have set up their creative studios here.

In 2025, they will be working on

Aurore de Diamant: the creation of paintings, sculptures, assemblages and installations using mainly gold and marble, as well as other precious materials.

Jonas Bonus: photography, graphic arts and installations through his singular eye, combined with the influences of his Anglo-Saxon culture.

WORKSHOPS Galerie Chouette is a multi-faceted artistic project supported by the associations Connexions Culturelles à Caunes-Minervois, Context?Art de Montpellier and Envol Artistique de Montolieu village du livre et des arts; and an ephemeral art venue member of the Parcours des Arts organized since 2021 in the village of Caunes-Minervois

Encounters performances from 2 to 6 p.m. Saturday and Sunday:

Come and witness the creation of a live work by the two founding artists and permanent residents of the site: Aurore de Diamant and Jonas Bonus.

On both days, meet the resident artists and present their work: discover/rediscover their exhibition Acceptés : painting and sculpture photographs and drawings.

German :

Nachdem seit 2019 mehrere Künstler in Residenzen aufgenommen und die Arbeiten von etwa 20 von ihnen ausgestellt wurden, haben Aurore de Diamant und Jonas Bonus, die Gründer und ständigen Bewohner des Ortes, dort ihre kreativen Ateliers eingerichtet.

Im Jahr 2025 arbeiten sie dort an

Aurore de Diamant: Gemälde, Skulpturen, Assemblagen und Installationen, hauptsächlich aus Gold und Marmor, aber auch aus anderen wertvollen Materialien.

Jonas Bonus: Fotografie, Grafik und Installationen durch seinen einzigartigen Blick, kombiniert mit den Einflüssen seiner angelsächsischen Kultur.

ATELIERS Die Galerie Chouette ist ein pluralistisches Kunstprojekt, das von den Vereinen Connexions Culturelles in Caunes-Minervois, Context?Art in Montpellier und l’Envol Artistique in Montolieu, einem Dorf der Bücher und Künste, unterstützt wird

Begegnungen Aufführungen von 14 bis 18 Uhr am Samstag und Sonntag

Erleben Sie die Schaffung eines Live-Werks durch die beiden Künstler, die den Ort gegründet haben und dort dauerhaft ansässig sind: Aurore de Diamant und Jonas Bonus.

Während der beiden Tage: Treffen mit den ansässigen Künstlern und Präsentation ihrer Werke: Entdecken/wiederentdecken Sie ihre Ausstellung Acceptés : Malerei und Skulptur Fotografien und Zeichnungen.

Italiano :

Dopo aver ospitato diversi artisti in residenza dal 2019 e aver esposto le opere di una ventina di loro, Aurore de Diamant e Jonas Bonus, fondatori e residenti permanenti del locale, hanno installato qui i loro studi creativi.

Nel 2025 lavoreranno su

Aurore de Diamant: creazione di dipinti, sculture, assemblaggi e installazioni utilizzando principalmente oro e marmo, oltre ad altri materiali preziosi.

Jonas Bonus: fotografia, arti grafiche e installazioni attraverso il suo occhio singolare, combinato con le influenze della sua cultura anglosassone.

WORKSHOPS La Galerie Chouette è un progetto artistico poliedrico sostenuto dalle associazioni Connexions Culturelles di Caunes-Minervois, Context?Art di Montpellier e Envol Artistique di Montolieu village du livre et des arts. È anche un luogo d’arte effimera e membro del Parcours des Arts organizzato dal 2021 nel villaggio di Caunes-Minervois

Incontri e spettacoli dalle 14 alle 18 il sabato e la domenica:

Assistete alla creazione di un’opera dal vivo da parte dei due artisti fondatori e residenti permanenti del locale: Aurore de Diamant e Jonas Bonus.

Durante le due giornate, incontrate gli artisti residenti e vedete le loro opere: scoprite/riscoprite la loro mostra Acceptés : pittura e scultura fotografie e disegni.

Espanol :

Tras acoger a varios artistas en residencia desde 2019 y exponer la obra de una veintena de ellos, Aurore de Diamant y Jonas Bonus, fundadores y residentes permanentes del local, han instalado aquí sus estudios creativos.

En 2025, trabajarán en

Aurore de Diamant: creación de pinturas, esculturas, ensamblajes e instalaciones utilizando principalmente oro y mármol, así como otros materiales preciosos.

Jonas Bonus: fotografía, artes gráficas e instalaciones a través de su singular mirada, combinada con las influencias de su cultura anglosajona.

TALLERES La Galerie Chouette es un proyecto artístico polifacético que cuenta con el apoyo de las asociaciones Connexions Culturelles en Caunes-Minervois, Context?Art en Montpellier y Envol Artistique en Montolieu village du livre et des arts. También es un lugar de arte efímero y miembro del Parcours des Arts organizado desde 2021 en el pueblo de Caunes-Minervois

Encuentros y espectáculos de 14:00 a 18:00 los sábados y domingos:

Venga a asistir a la creación de una obra en directo por los dos artistas fundadores y residentes permanentes del lugar: Aurore de Diamant y Jonas Bonus.

Durante los dos días, conozca a los artistas residentes y vea sus obras: descubra/descubra su exposición Acceptés : pintura y escultura fotografías y dibujos.

