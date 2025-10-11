JOURNÉES DES ATELIERS D’ARTISTES D’OCCITANIE Moux
JOURNÉES DES ATELIERS D’ARTISTES D’OCCITANIE Moux samedi 11 octobre 2025.
JOURNÉES DES ATELIERS D’ARTISTES D’OCCITANIE
Moux Aude
Début : 2025-10-11 10:00:00
fin : 2025-10-11 18:00:00
2025-10-11
A l’occasion des journées des ateliers d’artistes d’Occitanie organisées par la Région, venez découvrir plusieurs artistes et leur travail proche de chez vous !
A Moux, Serge Griggio vous ouvre ses portes. Découvrez son approche Mouvement. L’Espace, la ligne, la matière .
Moux 11700 Aude Occitanie +33 4 68 43 90 27 griggioserges@gmail.com
English :
On the occasion of the Occitanie Artists’ Studio Days organized by the Region, come and discover several artists and their work near you!
In Moux, Serge Griggio opens his doors to you. Discover his approach to Movement. Space, line, matter .
German :
Anlässlich der von der Region organisierten Tage der Künstlerateliers in Okzitanien können Sie mehrere Künstler und ihre Arbeit in Ihrer Nähe kennenlernen!
In Moux öffnet Serge Griggio seine Türen für Sie. Entdecken Sie seinen Ansatz Bewegung. Der Raum, die Linie, die Materie .
Italiano :
Nell’ambito delle Giornate degli studi degli artisti dell’Occitania organizzate dalla Regione, venite a scoprire una serie di artisti e le loro opere vicino a voi!
A Moux, Serge Griggio vi apre le sue porte. Scoprite il suo approccio al Movimento. Spazio, linea e materia .
Espanol :
En el marco de las Jornadas de Talleres de Artistas de Occitanie organizadas por la Región, venga a descubrir a varios artistas y sus obras cerca de usted
En Moux, Serge Griggio le abre sus puertas. Descubra su enfoque del Movimiento. Espacio, línea y materia .
