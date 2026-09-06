Informations pratiques

Cholet

Journées des Droits de l’Enfant au Musée du Textile et de la Mode – Spectacle la Moufle

Rue du Docteur Roux Cholet Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-14 16:30:00

fin : 2026-11-14 17:00:00

Date(s) :

2026-11-14

À la recherche d’un abri pour se protéger de la pluie, Marie la petite souris trouve refuge dans une moufle abandonnée.

Mais soudain, un bruit… Qui vient la déranger ? .

Rue du Docteur Roux Cholet 49300 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 72 77 22 50 museetextile@choletagglomeration.fr

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English :

L’événement Journées des Droits de l’Enfant au Musée du Textile et de la Mode – Spectacle la Moufle Cholet a été mis à jour le 2026-09-06 par Office de tourisme du Choletais