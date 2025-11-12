Journées des Droits de l’Enfant Jeu de piste sensoriel à Cholet Cholet

Journées des Droits de l’Enfant Jeu de piste sensoriel à Cholet

14 avenue Maudet Cholet Maine-et-Loire

Début : 2025-11-12 14:30:00

fin : 2025-11-12 16:00:00

2025-11-12

A la découverte des 5 sens !



Préparez vos papilles, affûtez vos oreilles, ouvrez grand les yeux (et le nez !) un jeu de piste sensoriel vous attend dans le centre-ville de Cholet !

Animation pour les 7-10 ans en famille .

+33 2 41 49 80 00 info-accueil@ot-cholet.fr

