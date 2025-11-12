Journées des Droits de l’Enfant Jeu de piste sensoriel à Cholet Cholet
Journées des Droits de l’Enfant Jeu de piste sensoriel à Cholet Cholet mercredi 12 novembre 2025.
Journées des Droits de l’Enfant Jeu de piste sensoriel à Cholet
14 avenue Maudet Cholet Maine-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-12 14:30:00
fin : 2025-11-12 16:00:00
Date(s) :
2025-11-12
A la découverte des 5 sens !
Préparez vos papilles, affûtez vos oreilles, ouvrez grand les yeux (et le nez !) un jeu de piste sensoriel vous attend dans le centre-ville de Cholet !
Animation pour les 7-10 ans en famille .
14 avenue Maudet Cholet 49300 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 49 80 00 info-accueil@ot-cholet.fr
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Journées des Droits de l’Enfant Jeu de piste sensoriel à Cholet Cholet a été mis à jour le 2025-10-29 par Office de tourisme du Choletais