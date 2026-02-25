JOURNÉES DES DROITS DES FEMMES Elne
JOURNÉES DES DROITS DES FEMMES Elne mardi 10 mars 2026.
JOURNÉES DES DROITS DES FEMMES
Boulevard Voltaire Elne Pyrénées-Orientales
Début : 2026-03-10
fin : 2026-03-11
2026-03-10
Atelier découverte, séance cinéma, atelier jeux, goûter.
Mardi 10 mars de 10h à 11h30, 14h à 16h30.
Mercredi 11 mars 14h-16h
Boulevard Voltaire Elne 66200 Pyrénées-Orientales Occitanie
English :
Discovery workshop, film show, games workshop, snack.
Tuesday March 10: 10am-11:30am, 2pm-4:30pm.
Wednesday March 11: 2pm-4pm
