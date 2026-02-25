JOURNÉES DES DROITS DES FEMMES

Boulevard Voltaire Elne Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-10

fin : 2026-03-11

Date(s) :

2026-03-10

Atelier découverte, séance cinéma, atelier jeux, goûter.

Mardi 10 mars de 10h à 11h30, 14h à 16h30.

Mercredi 11 mars 14h-16h

.

Boulevard Voltaire Elne 66200 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 37 22 87

English :

Discovery workshop, film show, games workshop, snack.

Tuesday March 10: 10am-11:30am, 2pm-4:30pm.

Wednesday March 11: 2pm-4pm

L’événement JOURNÉES DES DROITS DES FEMMES Elne a été mis à jour le 2026-02-23 par OTI PYRENEES MEDITERRANEE