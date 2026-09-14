Journées des DYS 2026 – Découverte des jeux spécialement adaptés – Tous différents, tous joueurs Ludothèque Saint-Nicolas Nancy
mercredi 14 octobre 2026 · Ludothèque Saint-Nicolas · Nancy
Informations pratiques
Nancy
Journées des DYS 2026 – Découverte des jeux spécialement adaptés – Tous différents, tous joueurs
Ludothèque Saint-Nicolas 8 rue Baron Louis Nancy Meurthe-et-Moselle
Tarif : – – EUR
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Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi Mercredi 2026-10-14 15:00:00
fin : 2026-10-14
Date(s) :
2026-10-14
À l’occasion de la Journée internationale des DYS, découvrez nos jeux spécialement adaptés. Des jeux pensés pour que chacun trouve sa place ! Accessibles, inclusifs et intuitifs, ils garantissent une expérience de jeu fluide, confortable et engageante, où le plaisir est partagé par tous les participants.Pour les 7-10 ans.Enfants
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Ludothèque Saint-Nicolas 8 rue Baron Louis Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est
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English :
%C0 To celebrate International DYS Day, discover our specially adapted games. These games are designed so that everyone can find their place! Accessible, inclusive, and intuitive, they guarantee a smooth, comfortable, and engaging gaming experience where everyone can have fun together. For ages 7–10.
L’événement Journées des DYS 2026 – Découverte des jeux spécialement adaptés – Tous différents, tous joueurs Nancy a été mis à jour le 2026-09-08 par DESTINATION NANCY
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