Journées des Espaces Fortifiés 2026 à Bergues

Place de la République Bergues Nord

Tarif : 0 – 0 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-25 10:00:00

fin : 2026-04-26 17:00:00

Date(s) :

2026-04-25

RDV à Bergues et profitez du week-end des Espaces Fortifiés pour découvrir un patrimoine militaire exceptionnel, entre citadelles, remparts et forts historiques.

RDV à Bergues et profitez du week-end des Espaces Fortifiés pour découvrir un patrimoine militaire exceptionnel, entre citadelles, remparts et forts historiques. .

Place de la République Bergues 59380 Nord Hauts-de-France +33 3 28 68 71 06

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English :

Come to Bergues and take advantage of the Espaces Fortifiés weekend to discover an exceptional military heritage, with citadels, ramparts and historic forts.

L’événement Journées des Espaces Fortifiés 2026 à Bergues Bergues a été mis à jour le 2026-03-26 par Terre de Flandre Tourisme