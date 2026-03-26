Journées des Espaces Fortifiés 2026 à Bergues Bergues
Journées des Espaces Fortifiés 2026 à Bergues Bergues samedi 25 avril 2026.
Journées des Espaces Fortifiés 2026 à Bergues
Place de la République Bergues Nord
Tarif : 0 – 0 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-25 10:00:00
fin : 2026-04-26 17:00:00
Date(s) :
2026-04-25
RDV à Bergues et profitez du week-end des Espaces Fortifiés pour découvrir un patrimoine militaire exceptionnel, entre citadelles, remparts et forts historiques.
RDV à Bergues et profitez du week-end des Espaces Fortifiés pour découvrir un patrimoine militaire exceptionnel, entre citadelles, remparts et forts historiques. .
Place de la République Bergues 59380 Nord Hauts-de-France +33 3 28 68 71 06
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Come to Bergues and take advantage of the Espaces Fortifiés weekend to discover an exceptional military heritage, with citadels, ramparts and historic forts.
L’événement Journées des Espaces Fortifiés 2026 à Bergues Bergues a été mis à jour le 2026-03-26 par Terre de Flandre Tourisme
À voir aussi à Bergues (Nord)
- Examen national de Carillon Bergues 13 juin 2026
- Atelier Art et Nature dans les remparts de Bergues Bergues 22 juillet 2026
- Marathon Bière Flandre Festival Bergues 26 septembre 2026