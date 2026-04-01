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Journées des Espaces Fortifiés 2026 Boulogne-sur-Mer

Journées des Espaces Fortifiés 2026 Boulogne-sur-Mer samedi 25 avril 2026.

Adresse : 30 Rue de la Lampe

Ville : 62200 Boulogne-sur-Mer

Département : Pas-de-Calais

Début : 2026-04-25T

Fin : 2026-04-26T

Tarif :

Boulogne-sur-Mer

Journées des Espaces Fortifiés 2026

30 Rue de la Lampe Boulogne-sur-Mer Pas-de-Calais

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-25
fin : 2026-04-26

Date(s) :
2026-04-25

JOURNÉES DES ESPACES FORTIFIÉS

Samedi 25 et dimanche 26 avril   .

30 Rue de la Lampe Boulogne-sur-Mer 62200 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 3 21 10 88 10 

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English :

L’événement Journées des Espaces Fortifiés 2026 Boulogne-sur-Mer a été mis à jour le 2026-01-31 par Office de Tourisme Le Boulonnais Côte d’Opale

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