Journées des Espaces Fortifiés 2026 Boulogne-sur-Mer
Journées des Espaces Fortifiés 2026 Boulogne-sur-Mer samedi 25 avril 2026.
Boulogne-sur-Mer
Journées des Espaces Fortifiés 2026
30 Rue de la Lampe Boulogne-sur-Mer Pas-de-Calais
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-25
fin : 2026-04-26
Date(s) :
2026-04-25
JOURNÉES DES ESPACES FORTIFIÉS
Samedi 25 et dimanche 26 avril .
30 Rue de la Lampe Boulogne-sur-Mer 62200 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 3 21 10 88 10
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English :
L’événement Journées des Espaces Fortifiés 2026 Boulogne-sur-Mer a été mis à jour le 2026-01-31 par Office de Tourisme Le Boulonnais Côte d’Opale
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