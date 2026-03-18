Journées des familles en Haut-Béarn 4 rendez-vous pour les parents au fil des saisons Salle des Fêtes Herrère

Journées des familles en Haut-Béarn 4 rendez-vous pour les parents au fil des saisons

Salle des Fêtes Rue de la Salle des Fêtes Herrère Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-21

fin : 2026-03-21

Date(s) :

2026-03-21

Parce que la parentalité se vit et évolue au fil du temps, la Communauté de Communes du Haut-Béarn et le Réseau

parentalité des Pyrénées-Atlantiques, en partenariat avec l’association Les Sources, le Centre Social La Haüt et Made in Béarn, proposent cette année 2026 des rendez-vous dédiés aux familles du territoire Les Journées des familles, placées sous le thème Parents au fil des saisons .

Au programme

À partir de 14h

– Ateliers parents-enfants, en libre accès pour tous les âges vannerie, moulage d’empreinte, fabrication textile

et espace ludique

– Espace petite enfance

– Espace forum-informations

À 18h, spectacle La Prophétie des poules de la Compagnie 3mètres 33, de 6 à 106 ans. .

Salle des Fêtes Rue de la Salle des Fêtes Herrère 64680 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 75 86 13 32 contact@lessources.org

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English : Journées des familles en Haut-Béarn 4 rendez-vous pour les parents au fil des saisons

L’événement Journées des familles en Haut-Béarn 4 rendez-vous pour les parents au fil des saisons Herrère a été mis à jour le 2026-03-15 par Office de Tourisme du Haut-Béarn