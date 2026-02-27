Journées des femmes Ciné débat Ciné M Mourenx

Journées des femmes Ciné débat

Ciné M 2 avenue Charles Moureu Mourenx Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-06

fin : 2026-03-06

Date(s) :

2026-03-06

En adaptant Les Précieuses ridicules de Molière avec ses élèves, Cécile pensait réhabiliter les Précieuses, ces premières féministes du XVIIe siècle, injustement oubliées. Ce documentaire sera suivi d’un débat animé par Oyhana Ilhardoy (Formatrice et consultante sexualité et handicap) .

Ciné M 2 avenue Charles Moureu Mourenx 64150 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 80 59 00

