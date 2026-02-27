Journées des femmes Ciné discussion Ciné M Mourenx

Journées des femmes Ciné discussion

Ciné M 2 avenue Charles Moureu Mourenx Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-04

fin : 2026-03-04

Date(s) :

2026-03-04

Film Premières Lunes en présence de sa réalisatrice Mélanie Mélot. Moment charnière, ce documentaire explore comment ce vécu redéfinit leur lien avec leur mère, entre traditions, quête d’émancipation et libération des non-dits. Une plongée sensible dans une diversité culturelle et émotionnelle. .

Ciné M 2 avenue Charles Moureu Mourenx 64150 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 80 59 00

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Journées des femmes Ciné discussion

L’événement Journées des femmes Ciné discussion Mourenx a été mis à jour le 2026-02-25 par OT Coeur de Béarn