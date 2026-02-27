Journées des femmes Ciné discussion Ciné M Mourenx
Ciné M 2 avenue Charles Moureu Mourenx Pyrénées-Atlantiques
Début : 2026-03-04
fin : 2026-03-04
2026-03-04
Film Premières Lunes en présence de sa réalisatrice Mélanie Mélot. Moment charnière, ce documentaire explore comment ce vécu redéfinit leur lien avec leur mère, entre traditions, quête d’émancipation et libération des non-dits. Une plongée sensible dans une diversité culturelle et émotionnelle. .
Ciné M 2 avenue Charles Moureu Mourenx 64150 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 80 59 00
