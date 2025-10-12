Journées des Jeunes Escuyers, du Goût et de l’Art de Vivre Périgueux

Journées des Jeunes Escuyers, du Goût et de l'Art de Vivre Périgueux dimanche 12 octobre 2025.

Place de la Clautre Périgueux Dordogne

Tarif : 2 – 2 – 2 EUR

Début : 2025-10-12

fin : 2025-10-12

2025-10-12

La Journée des jeunes escuyers, du Goût et de l’Art de vivre investit le cœur historique de Périgueux pour un moment unique de partage et de tradition ! Dès 9h45, laissez-vous émerveiller par le défilé haut en couleurs des Confréries et des jeunes Escuyers intronisés en 2024. Au Cloître de la Cathédrale Saint-Front, savourez une fondue de bœuf à la sauce Périgueux et à la Pomme de Saint Georges, préparée par la brigade des disciples d’Escoffier (recette au profit de l’association Boules au Nez du Périgord). Expositions d’arts de la table et de créations artistiques viendront sublimer l’événement.

Sur la Place de la Clautre, admirez de magnifiques voitures anciennes présentées par Périgueux Auto Rétro et vibrez au rythme des intronisations officielles, dont celle du Maire de Périgueux par les Maîtres Pâtissiers du Pâté de Périgueux ! .

Place de la Clautre Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 02 80 22

