Journées des jeux géants Maison de la Forêt tout vent Montlieu-la-Garde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2025-02-27 10:00:00

fin : 2025-07-17 17:00:00

Date(s) :

2025-02-27 2025-03-06 2025-04-24 2025-05-01 2025-07-10 2025-07-17 2025-07-24 2025-07-31 2025-08-07 2025-08-14 2025-08-21 2025-08-28 2025-10-23

Journée d’animation dédiée aux jeux en bois géants. Petits et grands pourront venir s’amuser gratuitement avec les jeux disposés sur notre site naturel.

tout vent CDCHS Maison de la Forêt Montlieu-la-Garde 17210 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 04 43 67 maisondelaforet@haute-saintonge.org

English :

A day of entertainment dedicated to giant wooden games. Young and old alike can come and have free fun with the games laid out on our natural site.

German :

Ein Animationstag, der den riesigen Holzspielen gewidmet ist. Groß und Klein können sich kostenlos mit den auf unserem Naturgelände aufgestellten Spielen vergnügen.

Italiano :

Una giornata di intrattenimento dedicata ai giochi giganti in legno. Grandi e piccini possono venire a divertirsi con i giochi gratuiti del nostro sito naturale.

Espanol :

Un día de entretenimiento dedicado a los juegos gigantes de madera. Pequeños y mayores podrán venir a disfrutar de los juegos gratuitos de nuestro paraje natural.

L’événement Journées des jeux géants Maison de la Forêt Montlieu-la-Garde a été mis à jour le 2024-12-17 par Echappées Nature / Département de la Charente-Maritime