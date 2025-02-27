Journées des jeux géants Maison de la Forêt tout vent Montlieu-la-Garde
Journées des jeux géants Maison de la Forêt tout vent Montlieu-la-Garde jeudi 27 février 2025.
Journées des jeux géants Maison de la Forêt
tout vent CDCHS Maison de la Forêt Montlieu-la-Garde Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Jeudi 2025-02-27 10:00:00
fin : 2025-07-17 17:00:00
Date(s) :
2025-02-27 2025-03-06 2025-04-24 2025-05-01 2025-07-10 2025-07-17 2025-07-24 2025-07-31 2025-08-07 2025-08-14 2025-08-21 2025-08-28 2025-10-23
Journée d’animation dédiée aux jeux en bois géants. Petits et grands pourront venir s’amuser gratuitement avec les jeux disposés sur notre site naturel.
.
tout vent CDCHS Maison de la Forêt Montlieu-la-Garde 17210 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 04 43 67 maisondelaforet@haute-saintonge.org
English :
A day of entertainment dedicated to giant wooden games. Young and old alike can come and have free fun with the games laid out on our natural site.
German :
Ein Animationstag, der den riesigen Holzspielen gewidmet ist. Groß und Klein können sich kostenlos mit den auf unserem Naturgelände aufgestellten Spielen vergnügen.
Italiano :
Una giornata di intrattenimento dedicata ai giochi giganti in legno. Grandi e piccini possono venire a divertirsi con i giochi gratuiti del nostro sito naturale.
Espanol :
Un día de entretenimiento dedicado a los juegos gigantes de madera. Pequeños y mayores podrán venir a disfrutar de los juegos gratuitos de nuestro paraje natural.
L’événement Journées des jeux géants Maison de la Forêt Montlieu-la-Garde a été mis à jour le 2024-12-17 par Echappées Nature / Département de la Charente-Maritime