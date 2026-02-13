Journées des Langues Maternelles et Paternelles, Marché des Douves de Bordeaux, Bordeaux

Journées des Langues Maternelles et Paternelles Samedi 28 février, 15h00 Marché des Douves de Bordeaux Gironde

Entrée libre

Début : 2026-02-28T15:00:00+01:00 – 2026-02-28T18:00:00+01:00

Fin : 2026-02-28T15:00:00+01:00 – 2026-02-28T18:00:00+01:00

La langue persane: Le Persan, langue pratiquée depuis le IIIᵉ siècle au sein des empires perses, il a évolué vers sa forme moderne à partir du IXᵉ siècle. Il fut pendant des siècles la langue de l’administration, de la littérature et des échanges commerciaux. Une conférence retracera les origines, l’étendu géographique et les influences culturelles de cette langue. La calligraphie persane: Nous évoquerons également le rayonnement artistique qui a accompagné la langue persane, en particulier à travers la calligraphie persane. Des cours iraniennes aux ateliers ottomans et moghols, cette écriture a inspiré des formes mêlant texte, peinture et poésie. Des calligraphies seront produites et projetées pour illustrer cette partie. **Lecture d’un conte persan:**Pendant la lecture, le texte défilera à l’écran, avec les mots d’origine persane entrés dans la langue française. Étymologie:Présentation de l’étymologie de six mots persans ayant migré dans le vocabulaire de la langue française. **Écriture et lecture d’un poème bilingue:**Création et lecture d’un poème en persan et en français, mettant en lumière les échos entre les deux langues. Moment musical: Intermède musical en lien avec la culture persane.

Marché des Douves de Bordeaux 4 BIS rue des Douves 33800 Bordeaux Bordeaux 33800 Bordeaux Sud Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « email », « value »: « contact@tresorsiran.onmicrosoft.com »}] https://www.douves.org/les-espaces/

Mots persans en voyage et influences linguistiques croisées : Persan-Français.