Journées des Métiers d’Art 2026 : le programme

Les JEMA, c’est quoi ?

Des rencontres avec les professionnels des métiers d’art au travers de portes ouvertes d’ateliers et d’établissements de formation, de manifestations, de Rendez-vous d’Exception, de démonstrations de savoir-faire, d’ateliers découverte, de conférences, visites à deux voix, etc.

C’est où ? Quand ?

Les JEMA ont lieu tous les ans, une semaine au printemps, partout en France et en Europe, mais surtout à Paris.

C’est pour qui ?

Citoyennes, populaires et fédératrices, les JEMA s’adressent aux publics venant de tous horizons, toutes générations et aux profils multiples : amateurs, curieux, arpenteurs, esthètes, collectionneurs, consommateurs…

Partout en France et en Europe, les Journées Européennes des Métiers d’Art® sont un événement unique au monde et gratuit en faveur d’une meilleure reconnaissance du secteur des métiers d’art.

Du mardi 07 avril 2026 au dimanche 12 avril 2026 :

gratuit sous condition Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-04-07T02:00:00+02:00

fin : 2026-04-13T01:59:59+02:00

Date(s) :



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