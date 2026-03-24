JOURNÉES DES MÉTIERS D’ART AU CENTRE MINIER Le Centre Minier Faymoreau

JOURNÉES DES MÉTIERS D’ART AU CENTRE MINIER

Le Centre Minier La cour Faymoreau Vendée

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-11

fin : 2026-04-11

Date(s) :

2026-04-11

JOURNEES DES METIERS D’ART 2026

13 artisans d’art vous invitent à découvrir leur savoir-faire dans la cité minière de Faymoreau textile, bois, céramique, verre, métal, cire… Démonstration, exposition, vente… sont au menu de ce week-end 100% artistique !

De 10h à 13h et de 14h à 18h…

• Laurence Aimond (Métiers d’Antan), tisserande fileuse

• Aude Bazire (atelier Aude Fabrik), céramiste

• Michel Bibard, mosaïste sur bois

• Christine Boucher, céramiste spécialisée dans la technique du Raku

• Clotilde Chancelier (Fauteuils et Plumes), tapissier d’ameublement

• Gwen de Borne, tourneur sur bois

• Edwige Etienne, réparatrice d’instruments à vent

• Françoise Garel (Les Petites Bouilles), créatrice d’ours en peluche de collection

• Soizic Kerihuel, artiste peintre, graveure

• Bruno Lecurieux (atelier Verre Curieux), vitrailliste

• Claire Liotta, brodeuse d’art

• Caroline Mennefile (atelier KaMENN), plasticienne, décorations en métal

• Clémence Naud (Paillettes et Sortilèges), cirière

Sans oublier, samedi et dimanche au Centre Minier…

• Visite du musée Centre Minier, 14h-18h30, gratuit pour tous !

• Visites guidées dans la cité minière, 14h30 et 16h (au départ du musée), gratuit

Un événement proposé par la commune de Faymoreau et le Centre Minier de Faymoreau, site culturel de la Communauté de Communes Vendée Sèvre Autise, en partenariat avec l’Association Art 4 mains.

02 51 00 48 48 www.centreminier-vendee.fr .

Le Centre Minier La cour Faymoreau 85240 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 00 48 48

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JOURNEES DES METIERS D’ART 2026

L’événement JOURNÉES DES MÉTIERS D’ART AU CENTRE MINIER Faymoreau a été mis à jour le 2026-03-20 par CDT85