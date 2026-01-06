Journées des Métiers d’Art au Musée Rue Victor Hugo Malicorne-sur-Sarthe
Journées des Métiers d’Art au Musée Rue Victor Hugo Malicorne-sur-Sarthe samedi 11 avril 2026.
Journées des Métiers d’Art au Musée
Rue Victor Hugo Musée de la Faïence et de la Céramique Malicorne-sur-Sarthe Sarthe
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-11 10:00:00
fin : 2026-04-11 18:00:00
Date(s) :
2026-04-11 2026-04-12
Les métiers d’art sont à l’honneur.
Musée et animations en accès libre tout le week-end. .
Rue Victor Hugo Musée de la Faïence et de la Céramique Malicorne-sur-Sarthe 72270 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 48 07 17 musee.malicorne@valleedelasarthe.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
The spotlight is on arts and crafts.
L’événement Journées des Métiers d’Art au Musée Malicorne-sur-Sarthe a été mis à jour le 2026-01-06 par OT Vallée de la Sarthe