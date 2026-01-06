Journées des Métiers d’Art au Musée Rue Victor Hugo Malicorne-sur-Sarthe

Journées des Métiers d’Art au Musée

Rue Victor Hugo Musée de la Faïence et de la Céramique Malicorne-sur-Sarthe Sarthe

2026-04-11 10:00:00

2026-04-11 18:00:00

2026-04-11 2026-04-12

Les métiers d’art sont à l’honneur.

Musée et animations en accès libre tout le week-end. .

Rue Victor Hugo Musée de la Faïence et de la Céramique Malicorne-sur-Sarthe 72270 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 48 07 17 musee.malicorne@valleedelasarthe.fr

The spotlight is on arts and crafts.

