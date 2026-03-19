Journées des Métiers d’Art Cap sur le Verre

7 rue de la Poste Vannes-le-Châtel Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-04-11 10:00:00

fin : 2026-04-12 12:00:00

Date(s) :

2026-04-11

Au sein du village de Vannes-le-Châtel, partez à la découverte d’un atelier artisanal de décoration sur verre qui existe depuis presque 19 ans. Catherine vous expliquera les procédés de fabrication du fusing, du thermoformage et du chalumeau qu’elles utilisent dans ses pièces. Elle vous proposera des démonstrations de fabrication de perles au chalumeau suivant l’affluence à l’atelier. Découvrez ses pièces, prenez des renseignements sur les stages de fusing. Elle répondra à vos demandes ou saura vous conseiller.Tout public

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7 rue de la Poste Vannes-le-Châtel 54112 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 6 80 47 26 77

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English :

In the village of Vannes-le-Châtel, discover a glass decoration workshop that has been in existence for almost 19 years. Catherine will explain the fusing, thermoforming and flameworking processes she uses in her pieces. Depending on how busy the studio is, she’ll also offer demonstrations of beadmaking with a blowtorch. Discover her pieces and find out about fusing courses. She’ll be happy to answer your questions or advise you.

L’événement Journées des Métiers d’Art Cap sur le Verre Vannes-le-Châtel a été mis à jour le 2026-03-19 par MEURTHE ET MOSELLE TOURISME