Journées des métiers d’art Découverte de l’atelier Lalo Ceram Lalo Ceram Stenay

Journées des métiers d’art Découverte de l’atelier Lalo Ceram

Lalo Ceram 17 rue basse des remparts Stenay Meuse

Début : Samedi Samedi 2026-04-11 10:00:00

fin : 2026-04-12 18:00:00

2026-04-11

Lalo Céram vous ouvre les portes de sa créativité, à découvrir le long du sentier des Minimes.

Au programme visite guidée de l’atelier-jardin de Laurence, démonstration de tournage, découverte de toutes les étapes de fabrication d’un objet en argile. Ici la terre, l’eau, l’air et le feu sont les éléments indispensables à l’élaboration de pièces pérennes, utilitaires, ornementales ou les deux !

Pour ceux qui souhaitent s’y essayer, un petit atelier d’initiation au tournage sera proposé.Tout public

Lalo Ceram 17 rue basse des remparts Stenay 55700 Meuse Grand Est +33 6 51 31 23 41

Lalo Céram opens the doors to its creativity, to be discovered along the sentier des Minimes.

On the program: guided tour of Laurence?s workshop-garden, throwing demonstration, discovery of all the stages involved in making a clay object. Here, earth, water, air and fire are the essential elements in the creation of perennial pieces, whether utilitarian, ornamental or both!

For those who want to try their hand at it, a short introductory workshop on throwing will be offered.

