Journées des Métiers d’Art Esprit Verre Atelier Esprit Verre Avrainville

Journées des Métiers d’Art Esprit Verre

Atelier Esprit Verre 56 Grande rue Avrainville Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-04-11 10:00:00

fin : 2026-04-12 12:00:00

Date(s) :

2026-04-11

À l’occasion des Journées Européennes des Métiers d’Art, l’atelier Esprit Verre ouvre ses portes à Avrainville.

Isabelle Petegnief, artisane verrière, invite le public à découvrir le verre filé au chalumeau à travers démonstrations et échanges autour de son savoir-faire.

Bijoux en verre, perles façonnées à la flamme et créations inspirées du patrimoine lorrain mirabelles, chardons ou bergamotes prennent forme sous les yeux des visiteurs.

Tout au long du week-end, des démonstrations de verre filé seront proposées, et petits et grands pourront également s’initier au soufflage en réalisant une boule de verre, accompagnés par l’artisane.

Une immersion dans l’univers du verre, entre matière en fusion et création contemporaine, pour un moment de partage autour d’un métier passion.Tout public

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Atelier Esprit Verre 56 Grande rue Avrainville 54385 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 6 23 20 63 70 espritverre54@gmail.com

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English :

For the Journées Européennes des Métiers d’Art, the Esprit Verre workshop opens its doors in Avrainville.

Glass artist Isabelle Petegnief invites the public to discover flame-spun glass through demonstrations and discussions of her skills.

Glass jewelry, flame-spun beads and creations inspired by Lorraine’s heritage mirabelle plums, thistles and bergamots take shape before visitors’ very eyes.

Throughout the weekend, visitors will be able to take part in glass-spinning demonstrations, and young and old alike will be able to try their hand at glassblowing by creating a glass ball, accompanied by the craftswoman.

An immersion in the world of glass, between molten material and contemporary creation, for a moment of sharing around a passionate craft.

L’événement Journées des Métiers d’Art Esprit Verre Avrainville a été mis à jour le 2026-03-17 par MT TERRES TOULOISES