Journées des Métiers d’Art (JEMA) : à la découverte du Panthéon Le Panthéon Paris

Au cœur des fresques du Panthéon

Dans le cadre des Journées européennes des métiers d’art (JEMA), venez découvrir l’histoire du Panthéon et son cycle de peintures murales à travers le travail de restauration mené par le Centre des monuments nationaux.

Après un commentaire historique par une animatrice du Patrimoine, les participants sont invités à échanger avec deux restauratrices d’œuvres d’art.

Découvrez les secrets du Panthéon et de ses peintures restaurées, lors d’un échange privilégié avec celles et ceux qui redonnent vie au patrimoine.

Le mercredi 08 avril 2026

de 14h30 à 16h00

payant

Tarif individuel : 16 euros.

16 euros. Tarif enfant / public spécifique : 0 € (Enfants de moins de 18 ans – Bénéficiaires des minima sociaux – Personne handicapés civils. Un justificatif en cours de validité sera à présenter impérativement.)

0 € (Enfants de moins de 18 ans – Bénéficiaires des minima sociaux – Personne handicapés civils. Un justificatif en cours de validité sera à présenter impérativement.) Toute personnes doit avoir un billet, merci de prendre un billet par adulte, mais aussi par enfant.

Public enfants, jeunes et adultes. A partir de 9 ans. Jusqu’à 100 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-04-08T17:30:00+02:00

fin : 2026-04-08T19:00:00+02:00

Date(s) : 2026-04-08T14:30:00+02:00_2026-04-08T16:00:00+02:00

Le Panthéon Place du Panthéon 75005 Place du PanthéonParis

https://www.paris-pantheon.fr/agenda/a-la-decouverte-des-metiers-d-art-au-pantheon https://www.facebook.com/pantheondeparis https://www.facebook.com/pantheondeparis



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