JOURNÉES DES MÉTIERS D’ART PRINTEMPS DES MANUFACTURES Lodève

JOURNÉES DES MÉTIERS D’ART PRINTEMPS DES MANUFACTURES

Impasse des Liciers Lodève Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-10

fin : 2026-04-10

Date(s) :

2026-04-10 2026-04-11

La manufacture de la Savonnerie de Lodève participe à la première édition du Printemps des Manufactures , un événement national dédié aux métiers d’art porté par les Manufactures nationales Sèvres & Mobilier national, ancré au sein des Journées Européennes des Métiers d’Art 2026.

La manufacture de la Savonnerie de Lodève participe à la première édition du Printemps des Manufactures , un événement national dédié aux métiers d’art porté par les Manufactures nationales Sèvres & Mobilier national, ancré au sein des Journées Européennes des Métiers d’Art 2026.

Le Printemps des Manufactures mets en lumière la richesse des savoir-faire des métiers d’art en permettant la rencontre des techniciens d’art et du public.

PROGRAMME

– Vendredi 10 avril Soirée table ronde La savonnerie aujourd’hui (sur réservation).

Quelle est l’histoire du tapis de savonnerie en France et à Lodève, comment s’est créé l’école textile de Lodève et que signifie les arts textiles aujourd’hui ?

Depuis 2 ans, la manufacture de Lodève accueille une formation CAP Art textile qui initie les élèves à la pratique de la savonnerie. Au cours d’une table ronde réunissant formateur, liciers et élèves, nous découvrirons les apprentissages dispensés dans cette école et leur application dans des projets artistiques en cours ou à venir au sein des manufactures Nationales-Sèvres et mobilier National.

– Samedi 11 avril Journée portes ouvertes.

Découvrez l’atelier de la manufacture nationale de la Savonnerie de Lodève.

Lodève accueille depuis 1966 l’unique annexe de la Manufacture nationale de tapis de la Savonnerie . Dans cet atelier d’artisanat d’art se tissent des tapis d’exception destinés aux plus hauts lieux de la République. Les liciers et licières perpétuent une pratique de tissage vieille de plus de quatre siècles pour des créations classiques mais aussi contemporaines. Venez découvrir un espace où le temps se mesure en tombée de métier et où le travail de la main est virtuose !

– Samedi 11 avril Ateliers d’initiation au tissage de savonnerie (sur réservation).

Les ateliers découvertes sont animés par les licières.

Après avoir découvert l’atelier et observé des tapis en cours de fabrication, place à l’expérimentation ! À l’aide de métiers à tisser, initiez-vous aux gestes du tissage et à la technique du point noué, au passage de la laine entre les fils de chaîne et créer vos propres reproductions de motifs de tapis.

La 1ère édition de cet événement mobilise le réseau et les sites des Manufactures nationales ainsi que l’écosystème de leurs partenaires afin de toucher jeune public, grand public et professionnels sur tout le territoire.

En collaboration avec Pays d’art et d’histoire Lodévois Larzac, la manufacture proposera la découverte de l’école des arts textiles, des initiations au tissage, des visites scolaires, une table ronde ainsi qu’une journée portes ouvertes. .

Impasse des Liciers Lodève 34700 Hérault Occitanie +33 4 67 88 86 44

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The Manufacture de la Savonnerie de Lodève is taking part in the first edition of Printemps des Manufactures , a national event dedicated to craftsmanship, organized by Manufactures nationales Sèvres & Mobilier national, as part of the Journées Européennes des Métiers d?Art 2026.

L’événement JOURNÉES DES MÉTIERS D’ART PRINTEMPS DES MANUFACTURES Lodève a été mis à jour le 2026-03-18 par 34 OT LODEVOIS ET LARZAC