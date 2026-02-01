Journées des Patrimoines Bourbonnais 2026 Rue du Casino Vichy
Journées des Patrimoines Bourbonnais 2026 Rue du Casino Vichy samedi 28 février 2026.
Rue du Casino Palais des Congrès Vichy Allier
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
gratuit pour les 25 ans
Début : 2026-02-28 10:00:00
fin : 2026-03-01 18:00:00
Cet événement unique rassemble tous les patrimoines bâti, naturel, industriel, historique, littéraire, gastronomique, artisanal, culturel… Autant de trésors qui racontent l’âme du Bourbonnais et révèlent son incroyable vitalité.
Rue du Casino Palais des Congrès Vichy 03200 Allier Auvergne-Rhône-Alpes contact@patrimoinesbourbonnais.fr
English :
This unique event brings together all types of heritage: built, natural, industrial, historical, literary, gastronomic, artisanal, cultural? So many treasures that tell the story of the soul of the Bourbonnais and reveal its incredible vitality.
