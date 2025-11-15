Journées des pépiniéristes Châlus

Journées des pépiniéristes

Centre ville Châlus Haute-Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-15

fin : 2025-11-16

Date(s) :

2025-11-15

À l’occasion des Journées des Pépiniéristes, le comité des fêtes de Châlus organise une grande exposition-vente d’arbres, de plantes vivaces, d’outillage de jardin et d’artisanat. Marché artisanal.

Restauration possible sur place buvette, crêpes, food-trucks.

Banda le dimanche après-midi. .

Centre ville Châlus 87230 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 31 88 88

