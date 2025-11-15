Journées des pépiniéristes Châlus
Châlus Haute-Vienne
Tarif : – –
Début : 2025-11-15
fin : 2025-11-16
2025-11-15
À l’occasion des Journées des Pépiniéristes, le comité des fêtes de Châlus organise une grande exposition-vente d’arbres, de plantes vivaces, d’outillage de jardin et d’artisanat. Marché artisanal.
Restauration possible sur place buvette, crêpes, food-trucks.
Banda le dimanche après-midi. .
Centre ville Châlus 87230 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 31 88 88
