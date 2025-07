Journées des Plantes 12e édition Beauvais

Journées des Plantes 12e édition Beauvais vendredi 12 septembre 2025.

Journées des Plantes 12e édition

203 Rue de Paris Beauvais Oise

Tarif : 3 – 3 – 3

3

Tarif adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-12 10:00:00

fin : 2025-09-14 18:00:00

Date(s) :

2025-09-12 2025-09-13 2025-09-14

La Maladrerie Saint Lazare de Beauvais célèbre la nature avec sa Fête des Plantes 2025, un rendez-vous pour les passionnés !

Plus de 60 exposants, pépiniéristes, horticulteurs et artisans d’art sélectionnés pour la qualité et l’originalité de leurs produits seront présents.

Cet événement incontournable pour les amateurs de jardinage et de patrimoine transformera le cadre médiéval exceptionnel de la Maladrerie en un véritable paradis le temps du week-end du 12 au 14 septembre 2025.

La Maladrerie Saint Lazare est un ensemble architectural unique du XIIe et XIIIe siècle, témoignage exceptionnel de l’architecture hospitalière du Moyen Âge. Son jardin d’inspiration médiévale, créé en 2009, reproduit la structure et l’esprit des jardins du Moyen Âge avec ses carrés de plantes médicinales, aromatiques et potagères Les visiteurs pourront flâner au cœur des jardins et découvrir une large variété de plantes, fleurs, arbustes ainsi que des créations artisanales en lien avec le jardinage et la nature.

AU PROGRAMME DE CETTE ÉDITION

Tout le week-end

Marché aux Plantes Découverte et acquisition de plantes rares, aromatiques, médicinales, vivaces, graminées, bulbes d’automne.

Ateliers pratiques Démonstrations de techniques de jardinage, rempotage d’orchidées.

À découvrir L’Exposition « Au(x) fil(s) du temps ». Cette année, la Maladrerie a choisi d’ancrer son projet estival en écho aux 800 ans de la Cathédrale de Beauvais tout en valorisant le dialogue entre patrimoine et création, art et gestes d’excellence.

Avec ce projet qui met en exergue des questions telles que la durabilité et du vivant, ce sont trois artistes femmes qui proposeront des créations inédites Stéphanie Cailleau avec sa « forêt de robes végétalisées » au design méticuleux et sobre, Isabelle Leourier et ses voluptueuses « robes-chrysalide », ainsi qu’Isabelle Chapuis et des êtres sublimés par le végétal.

Toutes interrogent le monde de la mode, le corps et le vivant, tissant des liens entre patrimoine, mémoire et création contemporaine.

Vendredi

18h Inauguration du salon

Samedi

11h Visite « Regard sur… » l’exposition estivale « Au(x) fil(s) du temps » en présence des artistes

Sur réservation, tout public

Dimanche

15h Atelier sensoriel jeune public « Le jardin des sons », débutera par une visite du jardin médiéval, puis la fabrication d’un carillon à remporter chez soi.

Sur réservation, 4-9 ans 3 .

203 Rue de Paris Beauvais 60000 Oise Hauts-de-France +33 3 44 15 67 62

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Journées des Plantes 12e édition Beauvais a été mis à jour le 2025-07-21 par SIM Hauts-de-France Office de Tourisme de l’Agglomération du Beauvaisis