Journées des Plantes et Art du Jardin au Château de Jossigny Château de Jossigny Vert-Saint-Denis

Journées des Plantes et Art du Jardin au Château de Jossigny Château de Jossigny Vert-Saint-Denis samedi 4 octobre 2025.

Journées des Plantes et Art du Jardin au Château de Jossigny Château de Jossigny Vert-Saint-Denis 4 et 5 octobre 8€

« Roses historiques et Agrumes d’exception « La Fête des Plantes de Jossigny réinvente le jardin des quatre-saisons et dévoile les secrets d’un jardin perpétuellement fleuri 4 & 5 octobre 2025

La Fête des plantes de Jossigny,, nichée au cœur du Château du XVIIIe siècle , revient pour sa 9ème édition qui promet d’être riche en découvertes et en conseils pratiques.

Cette année, cet événement incontournable pour les amateurs de jardinage en Seine -et Marne fera un focus autour du thème « Un Jardin fleuri toute l’année » offrant aux visiteurs des solutions pour profiter d’un espace extérieur, balcon et terrasses toujours coloré quelles que soit les saisons.

A l’heure où nous devons nous adapter aux variations climatiques tout en restant esthétiques, cette rencontre proposera mille et une façon pour maintenir un espace florissant à chaque saison.

Pépiniéristes, horticulteurs et experts partageront leurs connaissances sur les plantes à floraison précoce, tardive ou prolongée ainsi que sur les espèces résistantes adaptées à notre climat océanique.

Point fort de cette édition Pierre -Adrien Lagneau , Chef jardinier Truffaut proposera deux conférences exceptionnelles :

• L’histoire fascinante des roses

• Les agrumes en culture ornementales : secrets et techniques

Au programme :

• Marché aux plantes avec plus de 90 exposants sélectionnés pour la qualité et la diversité de leurs productions

• Ateliers pratiques

• Démonstration de taille et d’entretien des rosiers et arbres fruitiers

• Exposition de variétés anciennes de roses André Eve

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-10-04T10:00:00.000+02:00

Fin : 2025-10-05T19:00:00.000+02:00

1

https://journeesdesplantesjossigny.fr/

Château de Jossigny 1, Rue de Tournan Vert-Saint-Denis 77240 Seine-et-Marne