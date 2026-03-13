Journées des plantes et art du jardin au château de la Ferté Saint-Ambreuil
Journées des plantes et art du jardin au château de la Ferté Saint-Ambreuil samedi 18 avril 2026.
Journées des plantes et art du jardin au château de la Ferté
Château de la Ferté Saint-Ambreuil Saône-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-18 09:00:00
fin : 2026-04-19 18:00:00
Date(s) :
2026-04-18
Un stand et des animations LPO seront proposés lors de cet évènement majeur situé dans le parc du château de la Ferté à Saint-Ambreuil.
Les jardins du château seront ouverts de 9 h à 18 h les deux jours. Entrée 5 €. Gratuit jusqu’à 16 ans.
Si vous souhaitez vous investir en participant à la tenue du stand LPO, merci de nous contacter. .
Château de la Ferté Saint-Ambreuil 71240 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 48 77 70 saone-et-loire@lpo.fr
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English : Journées des plantes et art du jardin au château de la Ferté
L’événement Journées des plantes et art du jardin au château de la Ferté Saint-Ambreuil a été mis à jour le 2026-03-13 par Département 71/Direction Attractivité Mission Tourisme (coordination)