Journées des plantes et art du jardin au château de la Ferté

Château de la Ferté Saint-Ambreuil Saône-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-18 09:00:00

fin : 2026-04-19 18:00:00

Date(s) :

2026-04-18

Un stand et des animations LPO seront proposés lors de cet évènement majeur situé dans le parc du château de la Ferté à Saint-Ambreuil.

Les jardins du château seront ouverts de 9 h à 18 h les deux jours. Entrée 5 €. Gratuit jusqu’à 16 ans.

Si vous souhaitez vous investir en participant à la tenue du stand LPO, merci de nous contacter. .

Château de la Ferté Saint-Ambreuil 71240 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 48 77 70 saone-et-loire@lpo.fr

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English : Journées des plantes et art du jardin au château de la Ferté

L’événement Journées des plantes et art du jardin au château de la Ferté Saint-Ambreuil a été mis à jour le 2026-03-13 par Département 71/Direction Attractivité Mission Tourisme (coordination)