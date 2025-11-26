Journées des plantes Château de Balaine Villeneuve-sur-Allier

Journées des plantes

Château de Balaine Arboretum de Balaine Villeneuve-sur-Allier Allier

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-11 10:00:00

fin : 2026-04-12 18:00:00

Date(s) :

2026-04-11

Soixante-cinq exposants, entre vente de végétaux, artisans, conférences, visites guidées, ateliers pour enfants avec la Ligue de protection des oiseaux, restauration sur place

Château de Balaine Arboretum de Balaine Villeneuve-sur-Allier 03460 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 43 30 07 arboretum.balaine@wanadoo.fr

English :

Sixty-five exhibitors, including plant sales, craftspeople, lectures, guided tours, children’s workshops with the French League for the Protection of Birds, and on-site catering

L’événement Journées des plantes Villeneuve-sur-Allier a été mis à jour le 2025-11-26 par SPL Moulins & co Destinations Office de tourisme de Moulins et sa région