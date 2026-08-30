Journées des Producteurs 2026 dans la ferme du domaine Dolmayrac

vendredi 9 octobre 2026 · dans la ferme du domaine · Dolmayrac

Informations pratiques

Dolmayrac

Journées des Producteurs 2026

dans la ferme du domaine Arfeuille, 4803 Route d’Agen Dolmayrac Lot-et-Garonne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-09 09:00:00

fin : 2026-10-10 18:00:00

Date(s) :

2026-10-09

Marché paysan au domaine avec des producteurs locaux (légumes, miel, canard, charcuteries…), du fromage d’auvergne et notre vin.

Le samedi, il sera possible de se restaurer sur place. La réservation est recommandée (le nombre de place à l’abri étant limité). .

dans la ferme du domaine Arfeuille, 4803 Route d’Agen Dolmayrac 47110 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 01 00 50 earldomainedarfeuille@orange.fr

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English : Journées des Producteurs 2026

L’événement Journées des Producteurs 2026 Dolmayrac a été mis à jour le 2026-08-30 par OT Vallée du Lot et Garonne