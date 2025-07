jOurnées des Territoires de l’Ouïe Ouvroir des Territoires de l’Ouïe Montbron

jOurnées des Territoires de l’Ouïe Ouvroir des Territoires de l’Ouïe Montbron jeudi 24 juillet 2025 10:00:00.

jOurnées des Territoires de l’Ouïe

Ouvroir des Territoires de l’Ouïe 11 place Naud Montbron Charente

Tarif : 25 – 25 – 55 EUR

Pass 1 jour, 2 jours, 3 jours

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2025-07-24 10:00:00

fin : 2025-07-27 22:00:00

Date(s) :

2025-07-24

La 3e édition des jOurnées des Territoires de l’Ouïe renouvelle son ambition

d’une programmation originale et exigeante, principalement consacrée à la

création et ouverte à tous·tes.

.

Ouvroir des Territoires de l’Ouïe 11 place Naud Montbron 16220 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 7 66 31 86 69 oto.montbron@gmail.com

English :

The 3rd edition of jOurnées des Territoires de l?Ouïe renews its ambition

of original and demanding programming, mainly dedicated to

and open to all.

German :

Die 3. Ausgabe der jOurnées des Territoires de l’Ouïe erneuert ihre Ambitionen

ein originelles und anspruchsvolles Programm, das sich vor allem auf die Kreativität konzentriert

das Programm ist auf die Schaffung neuer Werke ausgerichtet und für alle offen.

Italiano :

La 3ª edizione delle jOurnées des Territoires de l’Ouïe rinnova la sua ambizione

di una programmazione originale e impegnativa, dedicata principalmente a lavori creativi

aperto a tutti.

Espanol :

La 3ª edición de las jOurnées des Territoires de l’Ouïe renueva su ambición

de programación original y exigente, dedicada principalmente a la creación

abierta a todos.

L’événement jOurnées des Territoires de l’Ouïe Montbron a été mis à jour le 2025-06-26 par Office de Tourisme La Rochefoucauld Porte du Périgord