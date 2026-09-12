Journées d’Etude en Droit Animal et Ethologie Amphithéâtre Grünewald — Bâtiment 25 Institut Pluridisciplinaire Hubert Curien (IPHC) Campus CNRS de Cronenbourg Strasbourg

Informations pratiques

Les inscriptions aux Journées d’Étude en Droit Animal et Éthologie sont ouvertes.

Du 12 au 15 janvier 2027 à Strasbourg, l’Institut Pluridisciplinaire Hubert Curien et le Centre d’Études Internationales et Européennes proposent trois journées consacrées au droit animal et une journée d’éthologie appliquée au droit et à l’éthique.

Peut-on reconnaître le statut de « personnes non humaines » aux grands singes ? Peut-on le faire pour un ver ou une fourmi ? Où placer la limite ? Ces journées seront l’occasion de débattre de la distinction entre sensibilité et sentience, et de ce que l’éthologie apporte au raisonnement juridique.

Au programme : histoire et développement du droit animal, statut juridique de l’animal en France, droit comparé européen et international, traditions religieuses, recherche scientifique, animaux de compagnie, captivité, chaîne alimentaire, brevetabilité du vivant, protection constitutionnelle. La dernière journée sera consacrée à l’éthique animale, à la conscience animale, aux ontologies et à l’anthropomorphisme, ainsi qu’au bien-être animal.

Quatre intervenants : Anne-Laure Meynckens, juriste en droit public et experte en politiques animales locales ; Fabienne Gazin, maître de conférences HDR en droit public au CEIE ; Hugo Menotti-Valloir, responsable des affaires juridiques à l’Institut européen pour le droit et la politique des animaux ; et moi-même pour la journée d’éthologie.

Ces journées sont organisées avec le soutien de nos partenaires : l’Institut Pluridisciplinaire Hubert Curien (UMR 7178, CNRS – Université de Strasbourg), le Centre d’Études Internationales et Européennes (UR 7307), la Chaire Culture et conservation des grands singes, et la Fondation Droit Animal, Éthique et Sciences (LFDA), qui œuvre depuis 1977 à faire évoluer la loi en faveur des animaux à partir d’arguments scientifiques et éthiques.

Ces journées sont ouvertes à tous — chercheurs, juristes, avocats, vétérinaires, personnels animaliers, étudiants, associations — et peuvent être validées au titre de la formation continue. La présentation de posters reliant droit animal, éthique et éthologie est également possible.

Programme complet et inscription : https://droitanimaletho.sciencesconf.org/

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