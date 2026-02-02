Journées d’étude internationale sur la diversification des formats de thèse en SHS : règles, usages, accompagnement 4 et 5 février Sur inscription

Thèse par publications, thèse en recherche-création, thèse en dyade.

Cette journée d’étude internationale porte sur la diversification des manières de concevoir les thèses et leurs formats. Des formats « nouveaux » ou remis au goût du jour apparaissent : la thèse par articles (Pozniak et al., 2023), la thèse en recherche-création (Paquin, 2017) ou encore la thèse en dyade qui mise sur la nature sociale et collaborative de la rédaction académique (Tremblay-Wragg et al., 2020).

Les chercheuses et chercheurs de cet évènement esquissent un premier état de l’art de ces différents formats et interrogent dans quelle mesure l’adoption d’un format de thèse reconfigure la production des savoirs des recherches doctorales. La question des formats est aussi à mettre en lien avec les aspirations professionnelles des doctorant.es et avec les conditions structurelles des universités. Enfin, les intervenant.es questionnent l’évolution du métier de celles et ceux qui accompagnent la production de ces nouveaux formats.

* [Voir le programme détaillé](https://www.canva.com/design/DAG6pjJDEnU/hsXx1xdPDno_QXBU-THbOg/view?utm_content=DAG6pjJDEnU&utm_campaign=designshare&utm_medium=link2&utm_source=uniquelinks&utlId=hd06a78bb3c#1)

### Organisation

Catherine Déri, Université du Québec en Outaouais

Elsa Chachkine, Université Sorbonne Nouvelle

Maryvonne Charmillot, Université de Genève

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-02-04T14:30:00.000+01:00

Fin : 2026-02-05T18:00:00.000+01:00

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSePSQalNOB0ildIbEJcpXaV33cNuOFvf9NdrcrlGgZG6u3Cmg/viewform



