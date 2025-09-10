Journées d’étude la peinture murale médiévale des églises de La Creuse Espace Fayolle Guéret
Journées d’étude la peinture murale médiévale des églises de La Creuse Espace Fayolle Guéret mercredi 10 septembre 2025.
Journées d’étude la peinture murale médiévale des églises de La Creuse
Espace Fayolle 6 Avenue Fayolle Guéret Creuse
Début : 2025-09-10
fin : 2025-09-12
2025-09-10
Journées d’étude organisée par le GRPM.
Sur inscription sur
https://www.helloasso.com/associations/groupe-de-recherches-sur-la-peinture-murale-grpm/evenements/inscription-aux-journees-d-etude-de-la-creuse-2025 .
Espace Fayolle 6 Avenue Fayolle Guéret 23000 Creuse Nouvelle-Aquitaine
