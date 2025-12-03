Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

JOURNÉES D’ÉTUDE MEGAGEP SYSTÈME U 2025 Montpellier mercredi 3 décembre 2025.

Montpellier Hérault

Début : 2025-12-03
fin : 2025-12-04

2025-12-03

Journées d’étude MEGAGEP Système U 2025
Organisé par la Coopérative U Etablissement SUD.
Montpellier 34000 Hérault Occitanie  

English :

Study days MEGAGEP Système U 2025
Organized by Coopérative U Etablissement SUD.

German :

Studientage MEGAGEP System U 2025
Organisiert von der Genossenschaft U Etablissement SUD.

Italiano :

Giornate di studio MEGAGEP Sistema U 2025
Organizzato dalla Coopérative U Etablissement SUD.

Espanol :

Jornadas de estudio MEGAGEP Système U 2025
Organizado por la Coopérative U Etablissement SUD.

