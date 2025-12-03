JOURNÉES D’ÉTUDE MEGAGEP SYSTÈME U 2025 Montpellier
JOURNÉES D’ÉTUDE MEGAGEP SYSTÈME U 2025 Montpellier mercredi 3 décembre 2025.
JOURNÉES D’ÉTUDE MEGAGEP SYSTÈME U 2025
Montpellier Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-03
fin : 2025-12-04
Date(s) :
2025-12-03
Journées d’étude MEGAGEP Système U 2025
Organisé par la Coopérative U Etablissement SUD.
.
Montpellier 34000 Hérault Occitanie
English :
Study days MEGAGEP Système U 2025
Organized by Coopérative U Etablissement SUD.
German :
Studientage MEGAGEP System U 2025
Organisiert von der Genossenschaft U Etablissement SUD.
Italiano :
Giornate di studio MEGAGEP Sistema U 2025
Organizzato dalla Coopérative U Etablissement SUD.
Espanol :
Jornadas de estudio MEGAGEP Système U 2025
Organizado por la Coopérative U Etablissement SUD.
L’événement JOURNÉES D’ÉTUDE MEGAGEP SYSTÈME U 2025 Montpellier a été mis à jour le 2025-11-14 par 34 OT MONTPELLIER