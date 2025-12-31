Journées d’étude : Paris au temps de l’Art déco

L’année 2025 marque le centenaire de l’Exposition des arts décoratifs et industriels modernes qui se tint à Paris du 28 avril au 8 novembre 1925.

Si la capitale accueillit cette manifestation, en mettant à disposition de ses organisateurs l’esplanade des Invalides et les quais de la Seine aux alentours du Grand et du Petit Palais, elle tint aussi, aux côtés d’autres villes comme Lyon, Mulhouse, Nancy ou encore Limoges, à y être représentée par un pavillon municipal, bâti sur le Cours-la-Reine, témoignant de son adhésion au bouillonnement culturel incarné par cet événement.

Au-delà de cette exposition, fondatrice mais éphémère, Paris fut aussi une terre d’élection pour le style Art déco sous toutes ses formes. En effet, cette appellation « Art déco » ne naquit qu’a posteriori, pour qualifier les expressions artistiques variées qui marquèrent l’entre‑deux‑guerres. Or, bien que Paris soit réputée avoir été le berceau de l’Art déco, l’héritage patrimonial de ce dernier dans l’espace parisien demeure insuffisamment connu, répertorié et valorisé, contrairement à d’autres villes françaises, comme Reims ou Saint-Quentin, qui en ont fait un vecteur de leur identité.

Sans ambitionner d’en dresser un panorama complet, ces journées d’étude seront consacrées à quelques réalisations architecturales, décors et objets mobiliers Art déco constituant l’actualité du travail de recherche, des expositions et des chantiers de restauration conduits par la Ville de Paris. Les œuvres issues de la commande municipale seront privilégiées, mais pas exclusivement. Les sources, parfois inédites ou méconnues, permettant de documenter l’Exposition de 1925 et son influence sur ces productions seront présentées. Les interventions pourront être accompagnées de contrepoints destinés à servir d’éléments de comparaison.

Entre conférences et visites, plongez pendant 2 jours dans l’histoire d’un style qui a façonné le visage du Paris de l’entre-deux-guerres !

Le jeudi 22 janvier 2026

de 09h00 à 17h00

Le vendredi 23 janvier 2026

de 09h30 à 17h00

gratuit sous condition

Inscriptions à partir du 9 janvier – voir lien dans chaque évènement

Public jeunes et adultes.

Horaire :

début : 2026-01-22T10:00:00+01:00

fin : 2026-01-23T18:00:00+01:00

Date(s) : 2026-01-22T09:00:00+02:00_2026-01-22T17:00:00+02:00;2026-01-23T09:30:00+02:00_2026-01-23T17:00:00+02:00



