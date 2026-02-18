Journées d’étude VERTIGO ENSAD de Limoges Limoges

Journées d’étude VERTIGO

ENSAD de Limoges Avenue Martin Luther King Limoges Haute-Vienne

Début : 2026-03-09 14:00:00

fin : 2026-03-10 16:30:00

2026-03-09 2026-03-10

Dans le cadre du Festival Campus Créatifs, l’Ecole Nationale des Arts Décoratifs et du Design (ENSAD) de Limoges organise des journées d’étude sur le thème Défaire et refaire les images et les imaginaires . En présence d’artistes et de professionnels, vous pourrez assister, tout au long de ce weekend, à des lectures, des conférences, des animations théâtrales et des performances. Des instants de questions et de discussions termineront les fins de journées.

Inscriptions et informations complémentaires auprès de l’ENSAD. .

ENSAD de Limoges Avenue Martin Luther King Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 02 17 93

