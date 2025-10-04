JOURNÉES D’ÉTUDES SAINT-JEAN-LE-VIEUX DE PERPIGNAN Perpignan

5 Place de la République Perpignan Pyrénées-Orientales

Début : 2025-10-04 09:00:00
fin : 2025-10-04 16:00:00

2025-10-04

Jounées d’études Saint-Jean-Le-Vieux de Perpignan de l’Eglise Paroissiale au monument historique
5 Place de la République Perpignan 66000 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 66 30 30 

English :

Jounées d’études Saint-Jean-Le-Vieux de Perpignan from parish church to historic monument

German :

Studientagung Saint-Jean-Le-Vieux in Perpignan von der Pfarrkirche zum historischen Denkmal

Italiano :

Giornate di studio su Saint-Jean-Le-Vieux a Perpignan, da chiesa parrocchiale a monumento storico

Espanol :

Jornadas de estudio de Saint-Jean-Le-Vieux en Perpiñán, de iglesia parroquial a monumento histórico

