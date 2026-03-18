Journées d’Histoire Régionale 20ème édition Hôtel de Région Châlons-en-Champagne
Journées d’Histoire Régionale 20ème édition Hôtel de Région Châlons-en-Champagne samedi 28 mars 2026.
Journées d’Histoire Régionale 20ème édition
Hôtel de Région 5 Rue de Jericho Châlons-en-Champagne Marne
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Entrée libre
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-28
fin : 2026-03-29
Date(s) :
2026-03-28
Tout public
Les Journées d’Histoire Régionale, organisées par la Région Grand Est via le Comité d’Histoire Régionale, vous invitent à découvrir les richesses historiques et patrimoniales de notre région en mobilisant les structures du Grand Est, associatives comme institutionnelles, qui valorisent l’Histoire et le patrimoine régional.
Pour sa 20e édition, une programmation entièrement gratuite est proposée tout au long du week-end sur le thème de l’écrit à travers des expositions, animations pour tous les âges, visites, conférences et une librairie.
Accès libre. .
Hôtel de Région 5 Rue de Jericho Châlons-en-Champagne 51000 Marne Grand Est
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English : Journées d’Histoire Régionale 20ème édition
L’événement Journées d’Histoire Régionale 20ème édition Châlons-en-Champagne a été mis à jour le 2026-03-13 par Office de tourisme Epernay en Champagne