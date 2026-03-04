Journées d’Histoire Régionale sur le thème de l’écrit, Hotel de région CHâlons-en-Champagne, Châlons-en-Champagne

Journées d’Histoire Régionale sur le thème de l’écrit 28 et 29 mars Hotel de région CHâlons-en-Champagne Marne

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-03-28T14:30:00+01:00 – 2026-03-28T18:00:00+01:00

Fin : 2026-03-29T13:00:00+02:00 – 2026-03-29T18:00:00+02:00

Les Journées d’Histoire Régionale se dérouleront les samedi 28 et dimanche 29 mars 2026 à l’Hôtel de Région de Châlons-en-Champagne, autour du thème de l’écrit.

Organisée par la Région Grand Est par l’intermédiaire de son Comité d’Histoire Régionale, cette manifestation a pour ambition de faire découvrir au public la richesse historique et patrimoniale du territoire, grâce à l’implication des acteurs régionaux, qu’ils soient associatifs ou institutionnels, engagés dans la valorisation de l’Histoire et du patrimoine.

Pour cette 20e édition, une programmation entièrement gratuite sera proposée durant tout le week-end : expositions, animations et visites, conférences et librairie permettront d’explorer la thématique de l’écrit sous des formes multiples et accessibles à tous.

Les expositions et animations seront ouvertes au grand public samedi de 14h à 18h et dimanche de 13 h à 18 h.

Dimanche matin, une matinée de conférences dédiées aux trésors des bibliothèques et archives de Champagne-Ardenne et notamment les trésors vivantes du patrimoine écrit de Châlons-en-Champagne.

Entrée libre. Programme détaillé et inscription aux animations sur :

https://urlr.me/FEef8c

https://chr.grandest.fr

Hotel de région CHâlons-en-Champagne 5 rue de jéricho chalons-en-champagne Châlons-en-Champagne 51000 Marne Grand Est [{« type »: « link », « value »: « https://urlr.me/FEef8c »}, {« type »: « email », « value »: « chr@grandest.fr »}, {« type »: « link », « value »: « https://chr.grandest.fr »}] [{« link »: « https://urlr.me/FEef8c »}, {« link »: « https://chr.grandest.fr »}]

Les Journées d’Histoire Régionale se tiendront les 28 et 29 mars 2026 à Châlons-en-Champagne autour du thème de l’écrit. Entrée libre. histoire patrimoine

@ Région Grand Est / Comité d’Histoire Régionale